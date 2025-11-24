تمام امکانات و ظرفیت های استان برای حل بحران آب بانه بسیج شدند

به گزارش خبرنگار کردپرس احمد محمد رضایی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بحران با اشاره به بحران آبی و برنامه ریزی برای گذار از این بحران اظهار داشت: از قبل ۴۰ تانکر ۱۰ هزار لیتری توسط شرکت آب و فاضلاب پیش بینی و نصب شده و تعدادی تانکر سیار نیز روزانه آب رسانی می کنند و فراخوان دادیم ۲۰ دستگاه دیگر تانکر سیار به تانکرهای شهر اضافه می شود و ۲ دستگاه بسته بندی آب نیز در تصفیه خانه مستقر می شود.

وی با اشاره به محدودیت و کاهش شدید منابع آب پشت سدهای سبدلو و عباس آباد افزود: تمام موارد نیاز پیش بینی شده چنانچه کیفیت آب به حدی رسید که قابل استفاده نباشد آب مناسب و قابل شرب در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

محمد رضایی تاکید کرد: تمام ادارات نیز طبق وظایفی که دارند بایستی در این مقطع زمانی همکاری کنند و جمعیت هلال احمر نیز چادرهای در محلات شهر جانمایی می کنند و آب بسته بندی شده در صورت لزوم اختیار شهروندان قرار می دهند وآب تصفیه شده نیز از تصفیه خانه سقز با تانکر وارد شهر می شود.

وی با بیان اینکه برای شناسایی نقطه استقرار تانکرها لوکیش را فعال و دستگاه جی پی اس به صورت مانیتورینگ نیز روی دستگاه ها نصب می شود، گفت: چنانچه لازم باشد آب را با تانکر توزیع کنیم برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی شهر را به چند قسمت تقسیم می کنیم و برای هر قسمت و بخش یک مسئول انتخاب می کنیم و بحث محله محوری در دستور کار مدیریت بحران قرار می گیرد.

تصمیمی برای تعطیلی مدارس نداریم

وی در بخش دیگری از سنخنانش به تعطیلی مدارس اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد شده ۲ هفته مدارس را به صورت غیرحضوری اداره کنیم اما با توجه به آسیب های این موضوع قرار شده که مدارسی که چاه آب دارند با تایید شبکه بهداشت از آب چاه استفاده کنند و تانکرهای برای دیگر مدارس نیز تعبیه و شارژ می شوند و در صورت لزوم آب معدنی در مدارس توزیع می کنیم.

این مسئول خاطر نشان کرد: در صورتی که لازم باشد مدارس را تعطیل می کنیم و یا ساعت حضور دانش آموزان را کمتر خواهیم کرد البته ستاد مدیریت بحران استان اختیارات لازم را در این زمینه به شهرستان دادند اما فعلا تصمیمی برای تعطیلی مدارس نداریم.

وی گفت: قرار بود ساعت کاری ادارات را کاهش دهیم اما فعلا لزومی برای انجام این کار نیست طبق روال گذشته مدارس و ادارات فعالیت می کنند تا پایان این بحران مدیران حق خروج از شهرستان را ندارند در صورت لزوم باید با فرمانداری هماهنگی کنند.

محمد رضایی حجم آب سدهای بانه را ۲۰۰ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود: در یک تلاش جدی تغییراتی در سد عباس آباد و سبدلو انجام دادیم واحتمالا تا پایان پروژه روزانه سه تا چهار ساعت به صورت پایدار آب مورد نیاز شهروندان تامین شود به دلیل کدورت آب ناگزیرم تانکرها را شارژ کنیم و مردم با خیال راحت آب را مصرف کنند

وی گفت: روز سه شنبه برای برش عرضی لوله تونل گردنه خان مسدود می شود مسدود شدن تونل برای مدت محدودی است.

فرماندار شهرستان بانه با تاکید بر اینکه تمامی امکانات شهرستان باید در اختیار مدیریت بحران قرار بگیرد، یاد آور شد: ادارات با شرکت آب منطقه ای و آب و فاضلاب همکاری کنند و روزانه سه دستگاه خودرو به طور نوبتی و چرخشی در اختیار این ادارات قرار دهند و باید تلاش کنیم کمترین زحمت به شهرندان ایجاد کنیم.

احداث سد عباس آباد به ضرورت

وی گفت: سد عباس آباد به ضرورت احداث شد و به ضرورت در مدار بهره برداری قرار گرفت بدون اینکه پرده آب بند این سد اجرا شود در آن زمان ایجاب می کرد که سد به سرعت مورد بهره برداری قرار گرفت نمی توان قاطعانه بگویم چه مدیران و چه اشخاصی قصور کردند.

محمد رضایی افزود: اکنون نیز ضرورت ایجاب کرده که پروژه ای اضطراری را اجرا کنیم ممکن است نقایصی داشته باشد پروژه ای که با عجله انجام می شود ایراداتی دارد.

وی اظهار داشت: در سد عباس آباد معادل نشتی بیش از مصرف است و به دلیل اینکه نشتی داشت آبگیری کامل نیز انجام نشد چون پرده آب بند اجرا نشد.

فرماندار شهرستان بانه افزود: احتمال دارد هزینه پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس به سد سبدلو با توجه به افزایش قیمت ها به بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان برسد حداقل برای اجرای این پروژه ۲ سال زمان نیاز بود که به طول مفید در سه ماه انجام شد.

وی با بیان اینکه سد سبدلو به یک مرکز گردشگری و توریستی تبدیل می شود، اظهار داشت: در کنار این پروژه عملیات اجرایی سد کانی گویژان نیز شروع شده و سال آینده برای تامین اعتبار برنامه ریزی می کنیم اساسی ترین برنامه ما برای تامین آب پایدار بانه سد کانی گویژان است و پروژه خط انتقال به عنوان پدافند غیر عامل و در صورت ضرورت استفاده می شود.

زنگ خطر کم آبی در سال گذشت

فرماندار بانه خاطر نشان کرد: از سال گذشته زنگ خطرتنش آبی در جلسه ستاد مدیریت بحران به صدا در آمد و برای پیشگیری از تنش آبی اعلام آمادگی کردیم و پیرو همان جلسه اقداماتی انجام شد و مسئله به مسئولین استانی و کشوری ابلاغ شد و مسئولان استان بلافاصله وارد عمل شدند و مکاتباتی برای حل این مشکل انجام شد.

وی اضافه کرد: بعد از این اقدامات، ریاست جمهوری در بهمن ماه سال گذشته دستور کتبی به وزیر نیرو مبنی بر حل تنش آبی صادر کردند و بعد با پیگیریهای مکرر استاندار کردستان و ملاقات با مقامات کشوری پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس سقز به سد سبدلو به مرحله اجرا رسید.

محمد رضایی با اشاره به اینکه ابتدا هزینه این پروژه یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شد گفت: از ابتدا هیچ پیش زمینه ای در مورد پروژه نداشتیم در سنوات گذشته خط انتقال آب از سد ویسک و چراغ ویس به عنوان پیشنهاد مطرح شده بود که کار مطالعاتی روی پروژه انجام نشده بود.

وی افزود: این پروژه از صفر شروع شده و برداشت و مطالعات پروژه در خلال کار انجام شد و یک پروژه اضطراری بدون هیچ پیش زمینه ای شروع شد اکنون وزارت نیرو مطالعات کامل پروژه تازه تصویب شده است.

فرماندار شهرستان بانه خاطر نشان کرد: پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس به سد سبدلو کار جهادی است و پروژه به این وسعت و با این زمان و کیفیت در کشور بی سابقه است و کمتر از چهار ماه درگیر پروژه بودیم.

تامین بیش از ۹۰ درصد تجهیزات

وی با اشاره به اینکه برای اتمام سریع این پروژه در ۱۰ جبهه کاری همزمان با یکصد دستگاه خودروی سبک و سنگین کار انجام شده افزود: بخش عمده ای از کانال با پیکور حفر کردند حجم عملیات بسیار سنگین بود و پروژه طبق برآوردها، پیش بینی ها و پرداخت بیعانه برای خرید تجهیزات شروع شد.

محمد رضایی گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات وارد کارگاه شده و از مکان های تجهیزاتی به محل پروژه اوردیم چنانچه وقفه ای ایجاد شود از این امکانات استفاده کنیم ۲ دستگاه الکترو پمپ رسیده و ۲ دستگاه دیگر تا فردا می رسد و ۲ دستگاه الکتروپمپ نیز در محل نصب شده است.

وی با بیان اینکه تمام موارد اجرای کار پروژه پیش بینی شده، ادامه داد: تا نیمه اول آذر پمپ ها نصب و وارد مدار می شود و در مرحله اول ۲۵۰ لیتر در ثانیه و تا پایان آذر بیش از ۳۵۰ لیتر در ثانیه آب پمپاژ می شود در کنار عملیات پمپاژ آب تکمیل پروژه و ساختمان ها نیز تکمیل می شود و برای اتاق برق و تابلو برق سازهای سبک و سریع مستقر می شود.

محمد رضایی با بیان اینکه نیمه اول آذر ماه آب به سمت بانه پمپاژ می شود خاطر نشان کرد: آب پشت سدهای سبدلو و عباس آباد بسیار محدود و کیفیت پایینی دارد.

وی عنوان کرد: با پایان پروژه خط انتقال آب جشن بزرگی با حضور مقامات کشوری و استان برگزار می شود.

وی با اشاره به رفتار و تبلیغات منفی برخی از فعالان فضای مجازی گفت: اخیرا برخی افراد معلول الحال آب به آسیاب دشمن می ریزند قصد التهاب جو جامعه را دارند و آرامش مردم را برهم می زنند و فایل های صوتی پخش می کند و شرایط را به گونه ای جلوه می دهند و ادعا می کنند که پروژه کذب است و به موقع به پایان نمی رسد.

فرماندار شهرستان بانه افزود: مردم نجیب بانه شایسته خدمت گذاری هستند و علارغم مشکل کمبود آب تاکنون هیچ اعتراضی نکردند و ما به پاس صبوری مردم شبانه روز تلاش کردیم و همه دولت درگیر این پروژه بود.

وی اظهار داشت: ۲۴ استان کشور درگیر تنش آبی هستند که با وجود مشکلات زیاد پروژه بانه به مرحله اجرایی رسید و وقفه ای ایجاد نشد.

محمد رضایی گفت: در صورتی که امکان داشته باشد آب معدنی رایگان توزیع می شود اما اگر این امکان وجود نداشته باشد آب با قیمت پایین در اختیار شهروندان قرار می گیرد و بر بازار نیز نظارت می کنیم.