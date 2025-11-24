پیکر ۳ شهید گمنام در سنندج تشییع شد

به گزارش کرد پرس، آیین تشییع پیکرهای ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف ولایتمدار و انقلابی مردم سنندج از میدان آزادی تا میدان انقلاب این شهر، برگزار شد.

اقشار مختلف مردم جوان و پیر، دختر و پسر، نظامی و کارمند، بازاری و کشاورز، با شعارهای «لا اله الا الله، الله اکبر، سلام بر شهیدان و سلام بر پیامبر اسلام(ص)، لبیک یا محمد(ص)» پیکر شهدا را بدرقه کردند.

مردم مصمم‌ پای انقلاب ایستاده‌اند

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این آیین گفت: دل مردم کردستان از بدو انقلاب اسلامی با این نظام بوده است و همواره پشتیبان این مکتب بوده‌اند.

سردار جمشید رضایی به تشییع پیکر مطهر شهدا اشاره کرد و افزود: شهدا با اعتقاد و اعتماد به ولایت و وعده‌های الهی، جان خود را در راه دفاع از آب و خاک کشورمان فدا کردند.

وی با بیان اینکه شهدا فرهنگ بسیجی را از سیدالشهدا و صبر را از قرآن کریم به ارث بردند، اظهار کرد: مردم و نسل جوان، امروز به خیابان آمده‌اند تا ثابت کنند قدردان مجهادت شهدا هستند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان به جنگ ۱۲ روزه اشاره داشت و ادامه داد: همه دیدیم که چگونه نیروهای مسلح کشورمان، در برابر رژیم صهیونی ایستادند و دشمن را وادار به آتش‌بس کردند.

سردار رضایی یادآور شد: مردم امروز به خیابان‌ آمده‌اند که به آمریکا و رژیم صهیونی بفهمانند، هر چقدر شهید بدهند مصمم تر پای انقلاب هستند.

وی بیان کرد: مردم ایران پای نظام ایستاده‌اند، همچنانکه در جنگ ۱۲ روزه آن را ثابت کردند و از هیاهوی دشمن ترسی نداشتند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: مسئولان و مردم باید بدانند راه شهدا ادامه دارد، ضمن اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.