۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲

پیکر ۳ شهید گمنام در سنندج تشییع شد

پیکر ۳ شهید گمنام در سنندج تشییع شد

سرویس کردستان ـ پیکر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در سنندج تشییع شد.

به گزارش کرد پرس، آیین تشییع پیکرهای ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف ولایتمدار و انقلابی مردم سنندج از میدان آزادی تا میدان انقلاب این شهر، برگزار شد.

اقشار مختلف مردم جوان و پیر، دختر و پسر، نظامی و کارمند، بازاری و کشاورز، با شعارهای «لا اله الا الله، الله اکبر، سلام بر شهیدان و سلام بر پیامبر اسلام(ص)، لبیک یا محمد(ص)» پیکر شهدا را بدرقه کردند.

مردم مصمم‌ پای انقلاب ایستاده‌اند

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این آیین گفت: دل مردم کردستان از بدو انقلاب اسلامی با این نظام بوده است و همواره پشتیبان این مکتب بوده‌اند.

سردار جمشید رضایی به تشییع پیکر مطهر شهدا اشاره کرد و افزود: شهدا با اعتقاد و اعتماد به ولایت و وعده‌های الهی، جان خود را در راه دفاع از آب و خاک کشورمان فدا کردند.

وی با بیان اینکه شهدا فرهنگ بسیجی را از سیدالشهدا و صبر را از قرآن کریم به ارث بردند، اظهار کرد: مردم و نسل جوان، امروز به خیابان آمده‌اند تا ثابت کنند قدردان مجهادت شهدا هستند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان به جنگ ۱۲ روزه اشاره داشت و ادامه داد: همه دیدیم که چگونه نیروهای مسلح کشورمان، در برابر رژیم صهیونی ایستادند و دشمن را وادار به آتش‌بس کردند.

سردار رضایی یادآور شد: مردم امروز به خیابان‌ آمده‌اند که به آمریکا و رژیم صهیونی بفهمانند، هر چقدر شهید بدهند مصمم تر پای انقلاب هستند.

وی بیان کرد: مردم ایران پای نظام ایستاده‌اند، همچنانکه در جنگ ۱۲ روزه آن را ثابت کردند و از هیاهوی دشمن ترسی نداشتند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: مسئولان و مردم باید بدانند راه شهدا ادامه دارد، ضمن اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

کد مطلب 2791028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha