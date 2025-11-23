به گزارش کردپرس، اکرم امام‌اوغلو، شهردار در بند استانبول از حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، در بیانیه‌ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصمیم حزبش برای عدم مشارکت در هیأت اعزامی به امرالی و نشست با عبدالله اوجالان رهبر PKK را تأیید کرد.

اکرم امام‌اوغلو، با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، از تصمیم حزب جمهوری‌ خواه خلق برای شرکت نکردن در نشست هیأت اعزامی به امرالی حمایت کرد. او گفت CHP در روندی که «نه شیوه‌های آن و نه روش پیشبردش مورد تأیید بخش بزرگی از ملت نیست»، مشارکت را درست نمی‌داند.

او گفت حزب جمهوری‌ خواه خلق نمی‌تواند در روندی که «روش‌ها و شکل آن مورد تأیید بخش بزرگی از جامعه نیست» نقش‌آفرینی کند و افزود تا زمانی که دولت گام‌های واقعی در مسیر دموکراتیزاسیون برندارد و مردم در فرایند صلح دخیل نشوند، CHP موضع «احتیاط همراه با مسئولیت» را حفظ خواهد کرد.