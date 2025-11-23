بکرخان: مسئله کرد زخمی صد ساله است که حالا اوجالان نقطه پایان آن را گذاشته

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی مسئله کرد را «زخمی صد ساله» توصیف کرد و گفت ترکیه در لحظهای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. او اعلام کرد عبدالله اوجالان با ابراز آمادگی برای پایاندادن به مبارزه مسلحانه، دعوت به تعطیلی کامل ساختارهای PKK و تأکید بر خروج نیروهای مسلح از خاک ترکیه، عملاً نقطه پایانی بر این روند یکقرنی گذاشته و فصل تازهای از امکان صلح را گشوده است. بکرخان همچنین تصمیم حزب جمهوری خواه خلق (CHP) برای شرکت نکردن در نشست هیأت امرالی با عبدالله اوجالان را «تأسفبار» خواند و این حزب را متهم به نداشتن جسارت کرد.
تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه TV100 درباره تصمیم کمیسیون همبستگی در مجلس ترکیه برای سفر به امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان، از موضع حزب جمهوری خواه خلق (CHP) انتقاد کرد. او گفت CHP به عنوان حزب بنیانگذار جمهوری ترکیه، در برابر مسئلهای که صد سال است بر دوش این کشور سنگینی میکند، مسئولیت تاریخی دارد و باید در روند حل مسئله کرد نقشآفرینی کند. او با بیان این که بحثهای مطرحشده در CHP درباره «رفتن یا نرفتن به امرالی» و «برقراری ارتباط از طریق سیستم صوتی تصویری آنلاین» را «سخت نامناسب و ناامیدکننده» میداند، از تصمیم این حزب برای شرکت نکردن در دیدار با اوجالان، بهشدت انتقاد کرد.
بکرخان با اشاره به روند جاری که آن را «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک» مینامد، گفت مسئله کرد زخمی صد ساله است که ۸۶ میلیون نفر را درگیر خود کرده و از نظر تاریخی در نقطهای حساس و سرنوشتساز قرار دارد. به گفته او، از آغاز روند فعلی در اول اکتبر، تحولات غیرمنتظره و «برهمزننده کلیشهها» رخ داده است؛ از جمله اعلام آمادگی عبدالله اوجالان برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه، دعوت به تعطیلی کامل ساختارهای PKK، و تأکید بر خروج نیروهای مسلح از خاک ترکیه. بکرخان گفت جامعه هرگز انتظار چنین تحولی را نداشت و این تغییرات بدون هیچ توافق رسمی، تنها بر پایه اراده و مسئولیتپذیری رخ داده است.
او با اشاره به اینکه فضای سیاسی و اجتماعی هنوز برای صلح آماده نشده، گفت دولت میتواند با اقدامات اداری ساده، سیگنالهای مثبتی ایجاد کند؛ اقداماتی نظیر کاهش فشارهای حقوقی و امنیتی، پایان دادن به انتصاب مدیران فرمایشی دولتی (قیم ها) در شهرداریها، و بهبود شرایط زندانها. بکرخان تأکید کرد که برای تقویت روند صلح، دولت باید نقش سازندهتری بپذیرد و فضایی ایجاد کند که جامعه احساس کند حرکت به سمت آرامش واقعی آغاز شده است.
بکرخان سخنان دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، درباره آمادگی برای سفر به امرالی را «موضعی ثابت و سازگار» خواند و گفت که هم اوجالان و هم باغچه لی از آغاز روند تاکنون موضع اولیه خود را حفظ کردهاند.
او درباره بحث ارتباط از راه دور با عبدالله اوجالان نیز گفت مسئله کرد را نمیتوان به یک «لینک نشست آنلاین» تقلیل داد. بهگفته او، «صد سال تاریخ و رنج» را نمیتوان از طریق یک اتصال دیجیتال مدیریت کرد. او تأکید کرد که گفتوگوی مستقیم با اوجالان بسیار سازندهتر خواهد بود و یادآور شد که در روندهای صلح جهانی، رهبران سیاسی با چهرههایی چون نلسون ماندلا و علی عزت بگوویچ نیز دیدارهای مستقیم انجام دادهاند.
بکرخان بار دیگر از حزب جمهوریخواه خلق خواست در این روند نقشآفرین باشد. او گفت CHP با تکیه بر اعتبار تاریخی خود و سهمی که در ساختار جمهوری داشته، وظیفه دارد در حل مسئله کرد جسور باشد و برای صلح ریسک کند. به گفته او، سیاستمدار نمیتواند تنها به حساسیتهای بدنه حزبی پناه ببرد؛ بلکه باید این بدنه را با شجاعت و درایت وارد روند گفتوگو کند.
او همچنین توضیح داد که دیدارهای اخیر دم پارتی با احزاب حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) تنها به روند صلح مربوط بوده و بحث تدوین قانون اساسی هنوز در دستور کار قرار ندارد. با این حال تأکید کرد که پس از حل مسئله کرد، ترکیه باید به سمت یک قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر حرکت کند؛ قانونی که همه رنگها و هویتهای جامعه را در خود جای دهد.
