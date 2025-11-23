کشف ۱۰۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان

به گزارش کرد پرس، سردار فرج رستمی گفت: مرزبانان استان با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرزهای کردستان، هنگام کنترل نوار مرزی با تعدادی قاچاقچی که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند برخورد کردند و موضوع با سرعت در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی با اشاره به چند عملیات منسجم در این مناطق، افزود: مرزبانان با کنترل دقیق نوار مرزی و حضور مقتدرانه در منطقه، قاچاقچیان را غافلگیر کرده و عرصه را بر آنان تنگ کردند.

فرمانده مرزبانی کردستان درباره جزئیات کشفیات، اظهار کرد: در پاکسازی محل، ۳۰۶ رأس احشام سبک و سنگین، ۲۰ دستگاه جاروبرقی، ۲۴۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار، ۲۶۰۰ لیتر سوخت، هفت دستگاه تجهیزات ضدفرهنگی و مقادیر دیگری کالای قاچاق کشف شد.

سردار رستمی با اشاره به تلاش برای دستگیری قاچاقچیان، بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالا و احشام کشف شده بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تأکید کرد: مرزبانان با تمام توان در مقابله با قاچاق کالا و تردد غیرمجاز مجاهدت می کنند و اجازه نخواهند داد مرز به جولانگاه مخلان اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شود.