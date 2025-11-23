انسداد بیش از ۱۰۰۰ چاه غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری فرماندار شهرستان صحنه و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: طبق گزارش ها و برآوردهای موجود حدود ۴۸۰۰ چاه غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: حفر چاه غیرمجاز و برداشت بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، در واقع سرقت از سرمایه های ملی و پایمال کردن حقوق عمومی است و همچنین یکی از عوامل اصلی تشدید بحران در حوزه های مختلف به ویژه امنیت غذایی و آب شرب محسوب می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تاکید کرد: خوشبختانه دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی با یک همراهی، هماهنگی و قاطعیت بسیار خوبی وارد عرصه شده اند و از ابتدای سال تاکنون ۱۰۹۳ چاه غیر مجاز را مسدود شده است که اینکار باعث صیانت از هدر رفت ۵۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی به عنوان سرمایه ملی شده است.

وی از زحمات مجموعه آب منطقه ای و مهندس درویشی تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه روند انسداد چاه های غیرمجاز با استقبال مردم مواجه شده و تبدیل به یک مطالبه فراگیر شده است و این موضوع نشان از دغدغه‌مندی و آینده‌نگری مردم شریف استان کرمانشاه دارد.

نجفی بر ضرورت صرفه جویی در زمینه مصرف آب تاکید کرد و گفت: برنامه هفتم پیشرفت بر فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف تاکید ویژه ای دارد و در استان کرمانشاه هم برای موفقیت در اجرای طرح های حوزه سازگاری با کم آبی، سخت نیازمند افزایش سطح مشارکت مردم و گروه‌های مردم نهاد هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه روند کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی‌ ها همچنان ادامه دارد و این شرایط باعث کاهش سطح آب های زیرزمینی و ذخیره آب سدها و خشک شدن رودخانه‌ها و سراب‌های استان شده است.

در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات آب منطقه ای در رابطه با انسداد چاه‌های غیر مجاز در سطح استان ارایه شد.

در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در شهرستان صحنه در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند ارائه شد.