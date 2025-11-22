بارگیری ۵ میلیون بشکه نفت اقلیم کردستان از بندر جیهان طی یک ماه

به گزارش کردپرس، آمار بارگیری نفت صادراتی شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) برای ماه اکتبر گذشته منتشر شده و نشان می‌دهد که بیش از ۱۱۰ میلیون بشکه نفت از طریق دو بندر بصره و جیهان ترکیه بارگیری شده است که پنج میلیون بشکه آن متعلق به نفت اقلیم کردستان است؛ میانگین روزانه نیز به ۱۸۸ هزار بشکه رسیده است.

وبسایت خبری روداو نوشت: بر اساس آمار انتشاریافته، در ماه اکتبر ۱۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۷۰ بشکه نفت از طریق کشتی‌های خریداران در بندر بصره و جیهان بارگیری شده و میانگین صادرات روزانه به حدود ۳.۶ میلیون بشکه رسیده است.

از این میزان، ۶۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۱۹۲ بشکه نفت سبک بوده که از بنادر بصره صادر شده و ۳۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۹۱۴ بشکه نیز نفت سنگین بوده که از همان بندر بارگیری شده است.

یک منبع مسئول در شرکت نفت شمال گفته است: «این آمار صرفاً مربوط به نفت صادراتی است که پس از تجمیع در مخازن بندر بصره و جیهان بارگیری می‌شود.»

طبق این داده‌ها، در ماه اکتبر ۵ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۸۶۴ بشکه نفت متعلق به اقلیم کردستان از بندر جیهان ترکیه بارگیری شده که این عملیات در بازه‌ی هشت روز انجام شده است.

صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از توقفی که از پایان مارس ۲۰۲۳ ادامه داشت، از سر گرفته شد.

در این آمار آمده است که میانگین صادرات روزانه نفت اقلیم در ماه اکتبر ۱۸۸.۲ هزار بشکه بوده و بیشترین بارگیری در ۶ اکتبر انجام شده که ۳۳۱ هزار و ۲۴ بشکه بوده است.

دکتر گووَند شیروانی، کارشناس حوزه نفت، گفت: «این آمار به نفت فروخته‌شده مربوط است. معمولاً میزان نفت اقلیم کمتر از مقدار ورودی آن به مخازن بندر جیهان ثبت می‌شود؛ گاهی نیز رسیدن نفتکش به بندر با تأخیر انجام می‌شود.»

میزان بارگیری نفت اقلیم کردستان در بندر جیهان: