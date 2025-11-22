کردها و دمشق راهی جز توافق ندارند

به گزارش کردپرس، باربارا لیف، مقام پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید روند گفتگوهای میان دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) هنوز در مراحل ابتدایی است، اما فشارهای داخلی و خارجی دو طرف را ناگزیر از پیشبرد این مسیر کرده است. به‌گفته او، هم دولت بایدن و هم دولت ترامپ—از مسیرهای نظامی و دیپلماتیک—به‌طور مستمر دو طرف را برای دستیابی به ترتیباتی تشویق کرده‌اند که هم حقوق کردها را تضمین کند و هم امکان آغاز فرآیند طولانی و پیچیده ادغام SDF در ارتش ملی سوریه را فراهم سازد.

لیف در مصاحبه با نشریه المجله و با اشاره به دیدار احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده SDF، که در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ در دمشق برگزار شد، تأکید می‌کند که بی‌اعتمادی عمیقی میان دو طرف وجود دارد؛ بی‌اعتمادی‌ای که مشابه آن میان جامعه دروزی، علوی و دمشق نیز دیده می‌شود. او معتقد است اعتمادسازی زمان‌بر و دشوار است، اما چاره‌ای جز حرکت در این مسیر وجود ندارد.

لیف می‌گوید: هر گونه تنش یا فروپاشی در رابطه میان دمشق و کردها خلأیی ایجاد می‌کند که داعش می‌تواند از آن بهره ببرد؛ خطری که نه فقط برای سوریه، بلکه برای آمریکا و دیگر کشورها نیز زیان‌بار است. به همین دلیل، به باور او، دولت آمریکا در این روند فعال باقی خواهد ماند.

باربارا لیف با وجود دشواری‌ها، بر این باور است که هر دو طرف، از منظر سیاسی و امنیتی، به توافق نیاز دارند و هرگونه راه‌حل پایدار علیه تروریسم تنها با مشارکت و تجربه نیروهای کرد، اما در قالب یک ساختار ملی، قابل تحقق است.