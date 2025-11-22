٦٥۰۰ جوان اقلیم کردستان در سال جاری مهاجرت کردند

به گزارش کردپرس، رئیس انجمن پناهجویان بازگشته از اروپا اعلام کرد که امسال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان اقلیم کردستان اقدام به مهاجرت کردهاند. او میگوید نزدیک به ۱۰۰ مهاجر کُرد در کشورهای مختلف بازداشت شدهاند.
به نوشته آویِنە، اَبوبکر علی، رئیس انجمن پناهجویان بازگشته از اروپا، که در نشستی خبری آمار مربوط به مهاجران را ارائه کرده است، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از اقلیم کردستان مهاجرت کردهاند که حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از آنها اهل منطقهی راپرین هستند.
او اعلام کرد: «در مسیر مهاجرت، چهار جوان جان خود را از دست دادهاند که دو جسد به اقلیم بازگردانده شده و منتظر هستیم که اداره روابط خارجی دولت اقلیم برای بازگرداندن دو جسد دیگر نیز تلاش کند.»
اَبوبکر علی افزود که جدا از افراد بازداشتشده، دستکم هفت مهاجر کُرد دیگر مفقود هستند.
او همچنین اشاره کرد که طی شش ماه گذشته ۹ نفر از ساکنان اقلیم کردستان در بلغارستان زندانی شدهاند که هفت نفرشان اهل راپرین و دو نفرشان از استان دهوک هستند. همچنین دو تن دیگر در مالزی بازداشت شدهاند.
او گفت: «۸۰ مهاجر اقلیم کردستان در لیبی و تونس دستگیر شدهاند و همچنین یک خانوادهی کُرد به مدت یک سال و ۲۰ روز در ارمنستان بازداشت بوده است. امیدواریم اداره روابط خارجی دولت اقلیم و وزارت امور خارجه عراق برای بازگرداندن این شهروندان اقدام کنند.»
امسال چندین بار جوانان کُرد در لیبی و تونس بازداشت و سپس به اقلیم کردستان بازگردانده شدهاند؛ جوانانی که تلاش داشتند از طریق این کشورها خود را از راه دریا به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند.
