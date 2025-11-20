به گزارش کردپرس، در آستانه نشست سرنوشت‌ساز کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دمکراسی در مجلس ترکیه، اعضای این کمیسیون از حزب عدالت و توسعه (AKP) اعلام کردند که در صورت رأی‌گیری درباره اعزام هیئتی پارلمانی به امرالی برای دیدار با عبدالله اوجالان، «به همراه ائتلاف جمهور رأی مثبت» خواهند داد. این تصمیم در نشستی به ریاست عبدالله گولَر، رئیس فراکسیون AKP، نهایی شد.

در حالی که موضوع دیدار کمیسیون پارلمانی با عبدالله اوجالان در امرالی به بحث اصلی فضای سیاسی ترکیه بدل شده است، حزب عدالت و توسعه (AKP) امروز پیش از برگزاری جلسه رسمی کمیسیون گردهم آمد تا موضع نهایی خود را مشخص کند.

نشست اعضای AKP در کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دمکراسی به ریاست عبدالله گولَر، رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب، در مجلس برگزار شد. عبدالله گولَر پس از پایان نشست، در برابر خبرنگاران اعلام کرد: «به‌عنوان حزب عدالت و توسعه، و در هماهنگی کامل با ائتلاف جمهور، (ائتلاف انتخاباتی حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی (MHP)) نظر مثبت خود را درباره دیدار هیئت کمیسیون با عبدالله اوجالان اعلام می‌کنیم. اگر فردا رأی‌گیری انجام شود، رأی ما قطعاً مثبت خواهد بود.»

این موضع رسمی به معنای آن است که حزب عدالت و توسعه در تصمیم‌گیری فردای کمیسیون برای اعزام هیئت به امرالی، در کنار شرکای خود در ائتلاف جمهور ـ از جمله حزب حرکت ملی‌ ـ قرار خواهد گرفت. این تصمیم همچنین نشان می‌دهد که اکثریت لازم برای تصویب این اقدام در مجلس احتمالاً فراهم است.