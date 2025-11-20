حزب باغچه لی: کمیسیون مجلس قطعاً برای دیدار با عبدالله اوجالان به امرالی خواهد رفت

به گزارش کردپرس، فتی ییلدیز نایب رئیس حزب حرکت ملی‌ (MHP)، اعلام کرد که کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی در مجلس ترکیه طی چند روز آینده «قطعاً» برای دیدار با عبدالله اوجالان به جزیره امرالی خواهد رفت. او تأکید کرد که این دیدار هیچ‌گونه مذاکره یا معامله سیاسی نخواهد بود و صرفاً برای دریافت «بیان و ارزیابی‌های» اوجالان انجام می‌شود.

فتی ییلدیز معاون دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در یک برنامه تلویزیونی درباره جلسه ۲۱ نوامبر کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی که در مجلس ترکیه تشکیل شده توضیحاتی ارائه کرد؛ جلسه‌ای که قرار است درباره دیدار رسمی با عبدالله اوجالان در زندان امرالی تصمیم‌گیری کند.

ییلدیز در این برنامه گفت: «به امرالی خواهیم رفت، بله، این را به‌صراحت می‌گویم. حزبی که عضوی برای این هیئت تعیین نکند، باید پیش از روز جمعه دلیل خود را با افکار عمومی در میان بگذارد. موضوع رفتن یا نرفتن به امرالی مسئله این هفته نیست؛ سه هفته است که در دستور کار قرار دارد. ما، یعنی رؤسای گروه‌های پارلمانی، زیر نظر رئیس مجلس درباره این موضوع جلسات متعددی داشتیم و در نهایت به توافق رسیدیم. رئیس مجلس گفت روز جمعه رأی‌گیری انجام شود و این کار هم انجام خواهد شد. برای تصویب تصمیم، نیاز به رأی دو سوم اعضاست و اکنون این تعداد از طرف حزب عدالت و توسعه (AKP)، دم پارتی و حزب حرکت ملی (MHP) و سایر احزاب دارای فراکسیون پارلمانی تأمین می‌شود. اگرچه قرار است حزب جمهوری خواه خلق (CHP) فردا تشکیل جلسه داده و تصمیم بگیرد، اما در مجموع تعداد رأی لازم فراهم است. بنابراین وقتی از من پرسیده شد، با اطمینان گفتم تصمیم نهایی به سمت — رفتن قطعی— خواهد بود.»

ییلدیز در ادامه تأکید کرد که مأموریت این هیئت محدود، روشن و بدون جنبه سیاسی خواهد بود. او گفت: «هیئت ظرف چند روز، بدون کش‌دادن موضوع، به امرالی می‌رود و نظرات عبدالله اوجالان را می شنود. این سفر هیچ‌گونه مذاکره، بده‌بستان یا معامله سیاسی نخواهد داشت.»