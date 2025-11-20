دمیرتاش: از این پس با سیاستمداران دیدار نمی کنم

به گزارش کردپرس، ساعاتی پس از آن‌که بولنت آرینچ، رئیس پیشین مجلس ترکیه، روایت خود را از دیدار اخیرش با صلاح‌الدین دمیرتاش در زندان ادیرنه منتشر کرد، دمیرتاش با صدور بیانیه‌ای صریح در حساب ایکس خود واکنش نشان داده و اعلام کرد که از این پس با هیچ سیاستمدار و نماینده ای دیدار نخواهد کرد.

دمیرتاش در این پیام بلند نوشت که بزرگ‌ترین دشواری او در نه سال زندان، مشاهده‌ی سخنان و نیت‌هایی است که هرگز بیان نکرده اما به نام او در عرصه عمومی منتشر می‌شود. او به‌روشنی تأکید کرد که هیچ‌کس حق ندارد به جای او حرف بزند یا تحلیل‌هایی را به او نسبت دهد؛ چرا که «افکاری که من خود مستقیماً منتشر نکرده‌ام، مرا نمایندگی نمی‌کند.» به گفته او، برخی افراد ـ چه از سر نیت خیر و چه از روی محاسبات سیاسی ـ طی سال‌های زندان بارها تلاش کرده‌اند او را در دل منازعات سیاسی قرار دهند و اظهاراتی را که هرگز نگفته، به او نسبت دهند. دمیرتاش با اشاره به این وضعیت گفت: «من با سربلندی وارد زندان شدم و با سربلندی هم خارج می‌شوم، یا اگر لازم باشد تا آخرین روز زندگی‌ام در همین‌جا می‌مانم. اما هیچ‌کس اجازه ندارد از نام و سخنان من سوءاستفاده کند.»

دمیرتاش در ادامه، تصمیمی مهم خود را اعلام کرده و گفت که برای جلوگیری از تداوم تحریف‌ها و سوءبرداشت‌ها، از این پس تنها با چند تن از نزدیک‌ترین دوستان و همراهانش دیدار خواهد کرد و «هیچ سیاستمدار و هیچ نماینده ای» را نخواهد پذیرفت. به گفته او، این تنها راهی است که باقی مانده تا بتواند از تحریف سخنانش جلوگیری کند و مانع از آن شود که دیگران به نام او مداخله‌ای در سیاست روز انجام دهند.

دمیرتاش در بخش دیگری از پیام خود بر تعلقش به «مبارزه مردم برای آزادی، دموکراسی و صلح» تأکید کرد و نوشت که همین مبارزه است که در طول سال‌های زندان به او نیروی مقاومت و اراده‌ای آهنین داده است.