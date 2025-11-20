مرگ دلخراش کارگر کارخانه تصفیه روغن قروه

جمیل ظاهری صبح امروز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از حادثه کارگری واقع در کارخانه تصفیه روغن قروه در شهرک آونگان خبر داد و بیان کرد: حوالی ساعت ۴ صبح امروز در تماس تلفنی وقوع حادثه برای یکی از کارگران تصفیه روغن شهرک آونگان اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته او در این حادثه کارگر یکی از واحدهای تولیدی کارخانجات تصفیه روغن به مدیریت «محمدصادق عبدی» در مخزن روغن کارخانه به عمق ۵ متری سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

ظاهری هویت این کارگر را «یدالله قادریان» حدوداً ۴۰ ساله و متأهل اعلام کرد و افزود: باتوجه به شرایط سخت و دشوار نوع عملیات اما جنازه این کارگر با موفقیت از مخزن روغن بیرون کشیده شد.

او علت این حادثه را در دست بررسی توسط نهادهای مرتبط دانست.

کارخانجات تصفیه روغن قروه که به دلیل ضعف در ایمنی بارها دچار حوادث مختلفی شده اند اخیراً به دلیل آلودگی های زیست محیطی بسیار مورد اعتراض مردم قرار گرفته اند. /