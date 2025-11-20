حفظ ساختار خودگردانی کردی در حسکه، واگذاری رقه و دیرالزور به دمشق

به گزارش کردپرس، روزنامه نشنال گزارش داد که ایالات متحده در چارچوب ترتیبات جدید پس از تغییرات سیاسی در دمشق، طرحی را به رهبران کرد سوریه ارائه کرده که بر اساس آن، ساختار نظامی و اداری مناطق کردنشین در استان حسکه حفظ می‌شود، اما نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) باید بخش عمده‌ای از مناطق اکثراً عرب‌نشین، از جمله رقه و دیرالزور، را به دولت مرکزی واگذار کنند.

یک منبع سوری در واشنگتن که با مقام‌های آمریکایی درباره آینده مناطق تحت کنترل SDF دیدار داشته، به نشنال گفته است: «آمریکا روشن کرده که اداره SDF به‌ویژه در مناطق عرب‌نشین ناکارآمد بوده است. بنابراین انتقال بخش زیادی از این مناطق به دولت جدید دمشق اجتناب‌ناپذیر است.»

به‌گفته این منبع، روند انتقال که تحت نظارت آمریکا انجام می‌شود، بر اساس یک سازوکار مرحله‌ای طراحی شده است:

واگذاری تدریجی رقه، دیرالزور و بخش‌هایی از شرق فرات به دولت جدید سوریه،

حفظ خودگردانی در حسکه و اداره امور محلی توسط فرماندهان و نهادهای کردی،

و ادغام نمادین SDF در ارتش جدید سوریه با تداوم مدیریت نیروها توسط فرماندهان کرد، به‌ویژه در حسکه.

این منبع افزود: «آنچه در حسکه رخ خواهد داد، نوعی تمرکززدایی در عمل است، حتی اگر در قانون به این نام خوانده نشود.»

طبق گزارش نشنال، واشنگتن، آنکارا و دولت جدید سوریه «نقشه مرحله بعدی ادغام» SDF را تهیه کرده‌اند و این طرح پس از دیدار احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، با دونالد ترامپ در کاخ سفید وارد فاز اجرایی شده است.