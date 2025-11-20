به گزارش کردپرس به نقل از نشریه انرژی اینتلیجنس،— شرکت روسنفت بهمنظور کاهش ریسک قرار گرفتن در معرض تحریمهای جدید ایالات متحده که از ۲۱ نوامبر اجرایی میشود، بخشی از سهام خود را در شرکت بهرهبردار خط لوله صادراتی اقلیم کردستان به ترکیه واگذار کرده و سهم خود را از ۶۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش داده است.
خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان، که مالکیت آن در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار دارد، توسط شرکت خط لوله کردستان اداره میشود. پیش از این، روسنفت سهامدار اصلی این شرکت بود و ۴۰ درصد سهام نیز در اختیار شرکت محلی کار گروپ (KAR Group) قرار داشت.
کاهش سهم روسنفت با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در جریان صادرات نفت شمال عراق انجام شده است زیرا ممکن است صادرات نفت اقلیم کردستان در صورت اعمال تحریمهای مستقیم بر سهام این شرکت روسی با چالش روبهرو شود. این تحول میتواند به حفظ ثبات عملیات صادرات نفت اقلیم کردستان و کاهش پیامدهای احتمالی تحریمها بر بازارهای منطقهای و بینالمللی کمک کند.
