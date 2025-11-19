به گزارش کردپرس، دولت یونان با هدف افزایش جمعیت در روستاهای مرزی با ادیرنه ترکیه، به کسانی که در روستاهای سووفلی، اورستیادا و دی‌متوکا سکونت کنند، مبلغ ۱۰ هزار یورو (حدود ۵۰۰ هزار لیر ترکیه) کمک مالی پرداخت خواهد کرد. این برنامه شامل افزایش مبلغ کمک با توجه به تعداد فرزندان خانواده نیز می‌شود و تنها ۲۵ کیلومتر با مرکز ادیرنه فاصله دارد.

به نوشته وب‌سایت سوزجو، یونان با هدف افزایش جمعیت در سه روستای مرزی با ادیرنه، از شهروندان خود دعوت کرده است تا در این مناطق سکونت کنند. اعلام شده است که به کسانی که در روستاهای سووفلی (Soufli)، اورستیادا (Orestiada) و دی‌متوکا (Dimetoka) ساکن شوند، مبلغ ۱۰ هزار یورو (معادل تقریبی ۵۰۰ هزار لیر ترکیه) پرداخت خواهد شد. نکته قابل توجه این است که این روستاها تنها ۲۵ کیلومتر با مرکز شهر ادیرنه فاصله دارند.

برنامه تشویقی یونان برای افزایش جمعیت در تراس غربی

دولت یونان، با هدف افزایش جمعیت کاهش‌یافته در تراس غربی، برنامه‌های تشویقی خود را ادامه می‌دهد. طبق مصوبه‌ای که در فوریه امسال در مجلس یونان تصویب شد، یونان پرداخت کمک مالی به شهروندانی که در روستاهای مجاور ادیرنه سکونت کنند را آغاز کرده است. این کمک‌ها به کسانی تعلق می‌گیرد که در روستاهای امتداد رودخانه مرچ (Meriç) ساکن شوند و مبلغ آن ۱۰ هزار یورو (حدود ۵۰۰ هزار لیر ترکیه) اعلام شده است.

افزایش کمک با افزایش تعداد فرزندان

طبق این مقرره، کسانی که به مناطق با جمعیت بالای ۵۰۰ نفر نقل مکان کنند، مبلغ ۶ هزار یورو دریافت می‌کنند و برای هر فرزند خانواده، مبلغ کمک ۱ هزار یورو افزایش می‌یابد، به طوری که مجموع کمک‌ها می‌تواند به ۱۰ هزار یورو برسد.

دومنا میخائیلیدو، وزیر امور اجتماعی و خانواده یونان، این برنامه را تأیید کرده و اعلام کرده است که نمونه روستاهای محل سکونت در این پروژه مشخص شده‌اند.