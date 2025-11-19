توافق جدید روسیه و سوریه برای تنظیم روابط میان دمشق و کردها

به گزارش کردپرس،منابع تلویزیونی سوریه و رسانههای اسرائیلی گزارش میدهند که مسکو و دمشق بر سر احیای حضور نظامی روسیه در جنوب سوریه به توافق رسیدهاند. این حضور شامل ازسرگیری گشتزنیها و بازگشایی پستهای ارتش روسیه در مناطق مرزی با اسرائیل است.
بر اساس این گزارشها، نیروهای روسی گشتزنی در استان قنیطره را آغاز کردهاند و پستهای نظامی روسیه در امتداد خط تماس سوریه و اسرائیل در بلندیهای جولان و سایر محورهای جنوبی که پیشتر در دوران بشار اسد فعال بود، دوباره مستقر شدهاند.
طبق مفاد اعلامشده از توافق:
- روسیه از پایگاههای حمیمیم و طرطوس محافظت کرده و از آنها برای پشتیبانی لجستیکی استفاده خواهد کرد.
- مسکو نقش میانجی در عادیسازی روابط دمشق با علویان لاذقیه را بر عهده میگیرد.
- فروش بنزین، گازوئیل و نفت خام با قیمت کمتر از بازار به سوریه و همچنین ارائه مواد ساختمانی بخشی از کمک اقتصادی روسیه خواهد بود.
- روسیه سامانه یکپارچه پدافندی سوریه را که در دوره اسد فعال بود، احیا و تحت مدیریت متخصصان روسی اداره خواهد کرد.
- آموزش نیروهای ارتش سوریه توسط روسیه انجام میشود و هزینه آن را عربستان سعودی پرداخت خواهد کرد.
- پرونده مرتبط با دروزیها دوباره تحت نظارت روسیه قرار میگیرد.
- مسکو همچنین در مدیریت روابط دمشق با کردها به دولت سوریه کمک خواهد کرد.
این توافق نشاندهنده بازگشت فعال روسیه به نقشه قدرت در جنوب سوریه و تلاش مسکو برای تقویت نفوذ سیاسی–نظامی خود در شرایط جدید منطقهای است.
