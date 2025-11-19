۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۰

توافق جدید روسیه و سوریه برای تنظیم روابط میان دمشق و کردها

سرویس جهان- روسیه در چارچوب توافقی جدید با دمشق، حضور نظامی خود را در سوریه بویژه جنوب و منطقه تحت کنترل کردها احیا می‌کند. این توافق علاوه بر بازگشت گشت‌های روسیه به مرزهای اسرائیل و استقرار دوباره پست‌های نظامی در جولان، شامل نقش‌آفرینی مسکو در مدیریت پرونده دروزی‌ها و حمایت از دمشق در تنظیم مناسبات با کردها نیز می‌شود.

به گزارش کردپرس،منابع تلویزیونی سوریه و رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که مسکو و دمشق بر سر احیای حضور نظامی روسیه در جنوب سوریه به توافق رسیده‌اند. این حضور شامل ازسرگیری گشت‌زنی‌ها و بازگشایی پست‌های ارتش روسیه در مناطق مرزی با اسرائیل است.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای روسی گشت‌زنی در استان قنیطره را آغاز کرده‌اند و پست‌های نظامی روسیه در امتداد خط تماس سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان و سایر محورهای جنوبی که پیش‌تر در دوران بشار اسد فعال بود، دوباره مستقر شده‌اند.

طبق مفاد اعلام‌شده از توافق:

  • روسیه از پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس محافظت کرده و از آن‌ها برای پشتیبانی لجستیکی استفاده خواهد کرد.
  • مسکو نقش میانجی در عادی‌سازی روابط دمشق با علویان لاذقیه را بر عهده می‌گیرد.
  • فروش بنزین، گازوئیل و نفت خام با قیمت کمتر از بازار به سوریه و همچنین ارائه مواد ساختمانی بخشی از کمک اقتصادی روسیه خواهد بود.
  • روسیه سامانه یکپارچه پدافندی سوریه را که در دوره اسد فعال بود، احیا و تحت مدیریت متخصصان روسی اداره خواهد کرد.
  • آموزش نیروهای ارتش سوریه توسط روسیه انجام می‌شود و هزینه آن را عربستان سعودی پرداخت خواهد کرد.
  • پرونده مرتبط با دروزی‌ها دوباره تحت نظارت روسیه قرار می‌گیرد.
  • مسکو همچنین در مدیریت روابط دمشق با کردها به دولت سوریه کمک خواهد کرد.

این توافق نشان‌دهنده بازگشت فعال روسیه به نقشه قدرت در جنوب سوریه و تلاش مسکو برای تقویت نفوذ سیاسی–نظامی خود در شرایط جدید منطقه‌ای است.

