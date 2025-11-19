توافق جدید روسیه و سوریه برای تنظیم روابط میان دمشق و کردها

به گزارش کردپرس،منابع تلویزیونی سوریه و رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که مسکو و دمشق بر سر احیای حضور نظامی روسیه در جنوب سوریه به توافق رسیده‌اند. این حضور شامل ازسرگیری گشت‌زنی‌ها و بازگشایی پست‌های ارتش روسیه در مناطق مرزی با اسرائیل است.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای روسی گشت‌زنی در استان قنیطره را آغاز کرده‌اند و پست‌های نظامی روسیه در امتداد خط تماس سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان و سایر محورهای جنوبی که پیش‌تر در دوران بشار اسد فعال بود، دوباره مستقر شده‌اند.

طبق مفاد اعلام‌شده از توافق:

روسیه از پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس محافظت کرده و از آن‌ها برای پشتیبانی لجستیکی استفاده خواهد کرد.

مسکو نقش میانجی در عادی‌سازی روابط دمشق با علویان لاذقیه را بر عهده می‌گیرد.

فروش بنزین، گازوئیل و نفت خام با قیمت کمتر از بازار به سوریه و همچنین ارائه مواد ساختمانی بخشی از کمک اقتصادی روسیه خواهد بود.

روسیه سامانه یکپارچه پدافندی سوریه را که در دوره اسد فعال بود، احیا و تحت مدیریت متخصصان روسی اداره خواهد کرد.

آموزش نیروهای ارتش سوریه توسط روسیه انجام می‌شود و هزینه آن را عربستان سعودی پرداخت خواهد کرد.

پرونده مرتبط با دروزی‌ها دوباره تحت نظارت روسیه قرار می‌گیرد.

مسکو همچنین در مدیریت روابط دمشق با کردها به دولت سوریه کمک خواهد کرد.

این توافق نشان‌دهنده بازگشت فعال روسیه به نقشه قدرت در جنوب سوریه و تلاش مسکو برای تقویت نفوذ سیاسی–نظامی خود در شرایط جدید منطقه‌ای است.