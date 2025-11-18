هیچ آبی از مسیر قروه به همدان انتقال داده نخواهد شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، محمدرسول شیخی زاده در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان قروه ابتدای امر به بحث انتقال آب به همدان که توسط کشاورزان مورد اعتراض قرار گرفت، اشاره داشت و گفت: هرکسی امروز از انتقال آب از مسیر قروه به سمت همدان سخن می گوید باید با سند و مدرک نشان دهد و لازم است بدانید تا زمانی که من هستم اجازه نمی دهم از مسیر قروه به همدان آبی برده شود و از مسیرهای دیگر در حوزه کاری من نبوده و حق دخالت ندارم.

به گفته او آب سد آزاد برای شرب است و بخشی هم برای صنعت و آب برای کشاورزی از سد ژاوه در نظر گرفته شده که آن هم به دلیل آلودگی فعلاً متوقف شده است.

شیخی زاده در ادامه خطاب به فرماندار بیان کرد: اجازه ندهید کلنگی زمین زده شود که پشتوانه مالی نداشته و ناقص باشد. راه آهنی زده شده اما ایستگاه آن هنوز مشکل دارد و این درست نیست وقتی پروژه ای تکمیل نشده آن را افتتاح کنیم.

او تکریم مردم را در همه جا و در هر زمانی لازم و ضروری دانست و تصریح کرد: تکریم یعنی کارمند اداره ای حق ندارد به ارباب رجوع هرکسی که باشد بی احترامی کند، تکریم یعنی کارمند سر وقت بیاید و سر وقت برود و ارباب رجوع را معطل نکند.

شیخی زاده با تأکید بر وفاق و همدلی در مجموعه مدیران، افزود: در بحث انتخاب فرماندار ما به استاندار مشورت دادیم و گزینه هایی را هم معرفی کردیم اما هیچکدام از گزینه های پیشنهادی ما انتخاب نشده و گزینه دیگری را منصوب کردند و از نظر من تعامل نباید یک طرفه باشد.

او همچنین از نبود شفافیت در بنیاد مسکن انتقاد کرد و خواستار پاسخ گویی مسئولان در زمینه حساب صد امام تملک دارایی بنیاد مسکن شد. /