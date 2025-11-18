بیست و نهمین فرماندار شهرستان قروه معرفی شد 

به گزارش خبرنگار کردپرس، مراسم تکریم و معارفه فرماندار جدید شهرستان قروه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات «خلیل فعله گری» تقدیر و «مرتضی جوانمردی» به عنوان بیست و نهمین فرماندار این شهرستان معرفی شد.

فرماندار سابق قروه در این مراسم با بیان اینکه بحران آب از مشکلات اصلی شهرستان قروه بود و هست، عنوان کرد: موضوع آب اگر مدیریت نشود تبدیل به یک مسئله امنیتی خواهد شد و در این زمینه تمام تلاش بر مدیریت و کنترل وضعیت بود تا مشکلی از لحاظ امنیتی پیش نیاید.

به گفته او تمام تلاش بر حفظ وحدت در شهرستان بود که خدشه دار نشود و باید دانست که مشکل این شهرستان اصول گرایی و اصلاح طلبی نیست و مدرم دغدغه های دیگری دارند.

«فعله گری» با اشاره به خدماتی که در این مدت داشت، افزود: من مدیر پروازی نبودم و هرگز از امکانات دولتی و موقعیت خود سؤاستفاده نکردم و اجازه ندادم خانواده ام هم از این موقعیت بهره برداری اشتباه داشته باشند.

او در ادامه از تعیین تکلیف شدن تمامی جاده های روستایی در سطح شهرستان خبر داد و به ساخت ۱۷ مدرسه، آسفالت ۵۱ راه روستایی با ۲۵۹ هزار مترمربع، ساخت ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن شهری و روستایی و اخذ مجوز ساخت ۱۰ واحد مسکن ویلایی در سریش آباد اشاره کرد.

«فعله گری» مسکن را از مطالبات مردم دانست و تصریح کرد: برای مسکن ملی ۷۲ واحد بهره برداری شده و هم اکنون از پروژه ۷۱۲ واحدی ۶۸۶ واحد آن در دست اقدام است و ۴۳۶ واحد آن پیشرفت ۶۷ درصدی دارد.

او از اقدامات حوزه بهداشت و درمان هم گفت و یادآور شد: دو مرکز بهداشت سالیان سال راکد مانده بودند که با پیگیری های لازم تکمیل و راه اندازی شدند و بیمارستان قروه هم در حال ساخت و ساز است.

فرماندار سابق قروه همچنین از تخصیص اعتبارات لازم برای نقاط حادثه خیز شهرستان منجمله پل چمشور خبر داد و از تکمیل پروژه های شهری مانند ورودی قروه به سنندج، میدان مدنی، مسیر شهدای گمنام، بلوار کردستان و شریعتی گفت.

مطابق سخنان «خلیل فعله گری» تمامی کمیسیون های شهرداری ها به صورت مرتب در این مدت برگزار و همه پرونده های مرتبط به این کمیسیون ها تعیین تکلیف شده اند.

او به ساخت نیروگاه خورشیدی در کنار تکمیل پروژه کتابخانه ابوذر و ساخت پلاتوی قروه که مطالبه جامعه هنری بود و همچنین ساخت کمپ ماده ۱۶ هم اشاره کرد.

بحران آب اصلی ترین مسئله در قروه است

فرماندار جدید قروه هم در این مراسم مهم ترین مسئله شهرستان را بحران آب دانست و بیان کرد: بحث آب در قروه دیگر از بحران خارج و به فاجعه تبدیل شده است و باید به صورت اساسی در این زمینه کار کرد و جلوی خطرات پیش رو را گرفت.

به گفته «مرتضی جوانمردی» مشکلات زیست محیطی همانند فاضلاب و پسماند زباله از دیگر معضلاتی هستند که این شهرستان را دچار بحران کرده و باید بر رفع آن ها تلاش کرد.

او با بیان اینکه قروه سرمایه های ارزشمندی دارد، افزود: تلاش ما بر این است مسئله محور حرکت کنیم و به دنبال راه حل برای رفع مشکلات باشیم و در این زمینه از نظرات تمامی صاحبنظران و فعالان مدنی و سیاسی و رسانه ای کمک خواهیم گرفت.

«جوانمردی» مشارکت و توجه به خرد جمعی را مهم دانست و بر مداومت در پیگیری امور با پایبندی به گفتمان دولت تأکید کرد.