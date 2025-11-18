به گزارش کردپرس، اظهارات کم‌سابقهٔ دولت باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی‌ (MHP)،دربارهٔ آمادگی برای سفر به امرالی واکنش تونجر بکرخان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، را به دنبال داشت. بکرخان این سخنان را «تاریخی و شجاعانه» توصیف کرد و گفت روندی که با فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان آغاز شده، اکنون به مرحله‌ای رسیده که «کمیسیون باید فوراً به امرالی رفته و گفت‌وگو با مخاطب اصلی را آغاز کند». او هم‌زمان نسبت به نقض مداوم احکام دیوان حقوق بشر اروپا، بحران عدالت، بی‌عدالتی اقتصادی و مشکلات ساختاری در بودجه ۲۰۲۶ هشدار داد و گفت: «راه حل ۱۰۰ سال مسئله، گفت‌وگو، شفافیت، قانون ویژه و تشکیل سازوکارهای دموکراتیک است.»

در آنکارا، روند سیاسیِ آغازشده با پیام ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان وارد مرحله تازه‌ای شده است. سخنان غیرمنتظرهٔ دولت باغچه‌لی، مبنی بر اینکه «اگر هیچ‌کس از کمیسیون همبستگی مجلس به امرالی نرود، من خودم همراه سه دوست دیگرم می‌روم» موجی از واکنش‌ها را در پایتخت به دنبال داشت.

بکرخان امروز در پاسخ به این اظهارات، در سخنرانی خود در نشست هفتگی فراکسیون دم پارتی در مجلس، همچنین در گفتگو با خبرنگاران در راهروهای مجلس ضمن «ارزشمند و مهم» خواندن سخنان باغچه‌لی گفت: «کمیسیون باید هرچه سریع‌تر این مسئله را حل کند. مخاطب اصلی مشخص است؛ باید به امرالی رفت و با او گفت‌وگو کرد. باور داریم اعزام هیئت به امرالی، روند موجود را تقویت کرده و پایه‌های آن را محکم‌تر خواهد کرد.»

بکرخان تصریح کرد که کمیسیون امروز احتمالاً موضوع این دیدار را بررسی خواهد کرد، اما افزود: «آگاهی از دستورکار کمیسیون با رئیس مجلس مرتبط است.» او همچنین گفت احکام دیوان حقوق بشر اروپا درباره سیاستمدارانی چون فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش باید «فوراً اجرا شود» و هیچ‌کس حتی «یک ثانیه اضافه» نباید در زندان بماند.

سخنان باغچه‌لی شجاعانه و تاریخی است

بکرخان در سخنرانی فراکسیون دم پارتی در مجلس ترکیه به سخنان باغچه‌لی اشاره کرد و گفت: «این‌که آقای دولت باغچه‌لی می‌گوید ‘اگر کمیسیون نمی‌رود، من می‌روم’، نشان‌دهندهٔ شجاعت در پذیرش مسئولیت تاریخی است. این روند نباید به تعویق بیفتد؛ کمیسیون باید فوراً تصمیم بگیرد و راهی امرالی شود.»

او افزود: «ما همیشه از گفت‌وگو، از مواجههٔ رودررو و از حل مسئله بر سر میز مذاکره حمایت کرده‌ایم. سخنان آقای باغچه‌لی بسیار درست است. این روند نباید قربانی تعلل، ترس یا منافع سیاسی مقطعی شود.»

گفت‌وگو با اوجالان به عنوان مخاطب اصلی، سنگ‌بنای مرحلهٔ جدید است

بکرخان تأکید کرد روند فعلی از ۲۷ فوریه تا ۲۶ اکتبر با «گام‌های یک‌طرفه» پیش رفته و اکنون نوبت مجلس است که با قانون ویژه، قانون گذار و سازوکارهای دموکراتیک مرحله بعد را تضمین کند. او گفت: «این یک مسئولیت صدساله است. زمان جدی بودن رسیده. کمیسیون می‌تواند و باید فردا آرزوی میلیون‌ها نفر را برآورده کند.»

سیاست داخلی، بحران عدالت و اعتراض به بازداشت‌ها

بکرخان سپس بحران نظام قضایی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در ترکیه ابتدا دستگیر می‌کنند، بعد به‌دنبال جرم می‌گردند. این روش را در پرونده کوبانی و پرونده گزی دیده‌ایم. دادگاه‌های پایین احکام دیوان عالی قانون اساسی را اجرا نمی‌کنند؛ قانونی وجود ندارد، اندازه‌گیری وجود ندارد.»

او به نمونه‌هایی چون حکم سنگین علیه «محمد سلجوق» رویس مشترک استانی دم پارتی در ایغدیر اشاره کرد و تصمیم‌های «اداره و هیئت‌های نظارت زندان» را «تحقیرکننده و مضحک» خواند: «می‌گویند زیاد کتاب خوانده‌ای، یا زیاد آب مصرف کرده‌ای، پس آزادت نمی‌کنیم!»

اقتصاد، بودجه ۲۰۲۶ و فقر گسترده

رئیس مشترک دِم پارتی سپس به بودجه ۲۰۲۶ پرداخت و گفت: «۲ تریلیون و ۷۴۲ میلیارد لیر بودجه برای بهرهٔ بانکی گذاشته‌اند، ۲ تریلیون و ۱۵۵ میلیارد برای دفاع. یعنی بهره از امنیت پیش افتاده است! نصف منابع کشور به یک اقلیت می‌رسد و ۲۰ میلیون نفر گرفتار تنگدستی شده‌اند.»

بکرخان پیشنهاد داد: «نصف هزینه بهره را برای رفع نیازهای ۲۰ میلیون فقیر خرج کنیم؛ و نصف دیگر را هر سال به بازنشستگان بدهیم.» او درباره حداقل حقوق بازنشستگی نیز یادآوری کرد که حزبش پیشنهاد داده «حداقل حقوق بازنشستگی به ۴۶ هزار لیر» برسد.

دموکراسی، عدالت و آیندهٔ بدون خشونت

بکرخان سپس به روند جاری صلح اشاره کرد و گفت: «هیچ صلح پایداری بدون قانون و بدون سازوکارهای گذار ممکن نیست. باید گذار حقوقی، گذار سیاسی و گذار اجتماعی را قانونی کرد. باید قانون گذار، قانون آزادی‌ها و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شود.»

او ادامه داد: «ترکیه باید مانع ابهام و بی‌اعتمادی شود. باید با قانون، با شفافیت، با ارادهٔ سیاسی کار را پیش ببرد.»

سوریه، فرصت تازه و نقش ترکیه

تونجر بکرخان بخش مهمی از سخنانش را به تحولات سوریه اختصاص داد و گفت سفر اخیر احمد الشرع به آمریکا و احتمال لغو «قانون سزار» یک «فرصت تازه برای مردم سوریه» است. او تأکید کرد که این روند باید فراگیر و شامل تمام ملل و باورهای سوریه باشد:

«کُردها، اعراب، ترکمن‌ها، دروزی‌ها، علوی‌ها، چرکسی ها و آشوری‌ها باید بخشی از روند باشند. سوریهٔ آینده تنها با یک جمهوری دموکراتیک که همه برابر باشند ساخته می‌شود.» او افزود: «ترکیه می‌تواند به این روند کمک کند؛ نقش سازنده و دموکراتیک داشته باشد.»