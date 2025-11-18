دولت باغچه‌ لی: من حاضرم برای دیدار و گفتگو با اوجالان به امرالی بروم!

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در سخنرانی خود در نشست هفتگی فراکسیون حزبش در مجلس ترکیه روند کاری کمیسیون همبستگی مجلس مربوطه را رو به پایان اعلام کرد و گفت که بحثها در مورد رفتن یا نرفتن به امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK باید هرچه سریعتر خاتمه یابد. باغچه لی با اشاره به فراخوان اوجالان در ۲۷ فوریه و ادامهٔ روند پس از آن، گفت: «اگر هیچکس برای این دیدار قدم پیش نگذارد، من خودم سه نفر از دوستانم را با خود برمیدارم و از رفتن به امرالی ابایی ندارم؛ از اینکه پشت یک میز بنشینم و رودررو، چشم در چشمِ مخاطبم حرف بزنم، هیچ پرهیزی ندارم.»
دولت باغچه لی درباره روند خلع سلاح و انحلال PKK نیز اظهارنظر کرد و گفت که در این مرحله، کسانی هستند که میخواهند به این روند آسیب بزنند. باغچه لی با تأکید بر ضرورت احتیاط در این مقطع گفت: «ملت ترکیه به یک هوای بهاریِ پایدار دست خواهد یافت. نیت خیر است، نتیجه نیز خیر خواهد بود. تنها خواستهٔ ما این است که همه با آگاهی از مسئولیت خود رفتار کنند. همانطور که همیشه گفتهایم، همهچیز برای ترکیه است.»
باغچه لی سپس با اشاره به «فلسفهٔ دولت ترک» گفت هر طور به این فلسفه نگاه شود، «ملت همان دولت است و دولت همان ملت». او افزود: «اینکه این دو را از هم جدا کنیم، نادرست است. به همین دلیل، هدف ‘ترکیه بدون تروریسم’، هدف سیاسیِ خللناپذیر و خدشهناپذیر ملت است.»
او با تأکید بر اینکه کمیسیون مربوط به روند فعلی «اکنون به آخرین مرحله رسیده»، ادامه داد: «از این پس، تعیین هیئتی که به امرالی خواهد رفت نیز محتمل است. باید به بحثهای مربوط به رفتن به امرالی نقطهٔ پایان گذاشته شود. هیچ معنایی ندارد که برای رفتن به امرالی تعلل شود. اگر هیچکس مایل به این دیدار نباشد، من خودم سه نفر از دوستانم را با خود میبرم، از رفتن به امرالی گریز ندارم، از اینکه پشت یک میز بنشینم و رودررو گفتوگو کنم، امتناع نمیکنم؛ با مردانگی و اعتمادبهنفس، مستقیم در چشمان مخاطبم نگاه میکنم و حرفم را میزنم.»
باغچه لی در ادامهٔ سخنرانی، رو به نمایندگان و حاضران در نشست فراکسیون حزب خود گفت: «به نمایندگانم، رفقایم و همهٔ همراهانی که حضورشان مایهٔ شرف اینجاست، خطاب میکنم: آیا به من اجازه میدهید به امرالی بروم؟»
پس از این پرسش، از ردیفهای نمایندگان صدای تشویق و کفزدن بلند شد و باغچه لی در واکنش گفت: «سپاسگزارم. من میگویم که جوهرهٔ ملت اینجاست؛ تصمیمِ اصیلِ ملت نیز همین است.»
باغچه لی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارها و گفتوگوهای مربوط به شمال و شرق سوریه نیز اشاره کرد. او با اشاره به دیدارهای «مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه» با «دولت موقت سوریه» گفت: «مذاکرات ادغام و یکپارچهسازی میان نیروهای سوریهٔ دموکراتیک (SDF) و یگان های مدافع خلق (YPG) با دولت مرکزی دمشق، مسافتی که طی شده، و اینکه با وجود برخی تحریکها، دیالوگها روزبهروز در چارچوبی معقول ادامه پیدا میکند، قابل توجه است. دیدار سازنده و مثبت رئیسجمهور سوریه با رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، علاوه بر آنکه جستوجوی صلحآمیز را تقویت میکند، توافق بر سر سازوکارهای روشن برای اجرای توافق ۱۰ مارس نیز مایهٔ خرسندی است.»
نظر شما