اختلاف جدی ترکیه و آمریکا درباره ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، لوانت کمال، کارشناس مسائل امنیتی، در مطلبی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، به اختلاف جدی دیدگاه میان ترکیه و آمریکا درباره نحوه ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در ساختار ارتش سوریه اشاره کرده است.

به گفته او، ترکیه ادغام را به‌معنای «خلع سلاح و منحل‌کردن بخش عمده» نیروهای یگان‌های مدافع خلق (YPG) و SDF می‌داند و معتقد است هرگونه روند سیاسی در سوریه باید با پایان نقش نظامی این نیروها همراه باشد.

در مقابل، ایالات متحده ادغام را به‌معنای پیوستن نیروهای SDF به ارتش سوریه به‌صورت «واحدهای منسجم و دست‌نخورده» می‌داند؛ بدون آن‌که این نیروها از هم پاشیده یا خلع سلاح شوند.

لوانت کمال تأکید می‌کند این تضاد دیدگاه، یکی از پیچیده‌ترین موانع در مسیر مذاکرات مربوط به آینده امنیتی شمال و شرق سوریه است و می‌تواند تعیین‌کننده شکل همکاری‌های آینده واشنگتن، آنکارا و دمشق باشد.