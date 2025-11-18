١٠ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در میاندوآب پلمب شد

به گزارش کردپرس، یوسف روستا اظهار کرد: در جریان بازرسیهای گسترده مشخص شد که برخی افراد غیر دندانپزشک با دخالت مستقیم در امور درمانی اقدام به ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی میکردند.
او ادامه داد: در همین راستا ٨ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و ۲ درمانگاه متخلف که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود شناسایی و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: مراکز پلمب شده طی یک هفته گذشته شناسایی شدند و فعالیتهای غیرقانونی آنها شامل درمانهای حساس دندانپزشکی، کشیدن دندان، پرکردن و ترمیم دندانها توسط افراد فاقد صلاحیت بوده است.
روستا تاکید کرد: سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و هیچگونه مماشاتی با مراکز غیرمجاز صورت نخواهد گرفت و هر فعالیت درمانی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی، تهدیدی مستقیم برای جان شهروندان محسوب میشود و با آن بهصورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
روستا همچنین از افرادی که ممکن است بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه در فعالیتهای غیرقانونی حوزه دندانپزشکی مشارکت داشته باشند، خواست پیش از برخورد قانونی، فعالیت خود را متوقف کنند.
او به شهروندان تاکید کرد که برای دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی تنها به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کرده و هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی را از طریق سامانه ملی ۱۹۰ گزارش دهند.
