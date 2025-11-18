واحدهای صنفی متخلف در کردستان ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه شدند

فرزاد سردارزاده در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: بازار استان به صورت مستمر توسط بازرسان صمت پایش می شود و برخورد با تخلفات صنفی بدون اغماض ادامه دارد.

وی با اشاره به روند بازرسی ها، افزود: در ۷ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری، ۱۵ هزار و ۹۴۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده و طی این بازرسی ها بیش از ۲ هزار پرونده تخلف تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی صمت کردستان با بیان اینکه تعداد بازرسان با حجم بالای واحدهای صنفی تناسب ندارد، اظهار کرد: بخشی از این بازرسی ها بر مبنای گزارش های مردمی و بخشی نیز در قالب پایش های مستمر بازرسان انجام شده است.

سردارزاده در ادامه از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، همکاری و اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند مواردی همچون گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات را به اداره کل صمت کردستان گزارش دهند یا از طریق سامانه ۱۲۴ نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.