گام جدید در روند صلح؛ PKK نیروهای زاپ را از مناطق پرخطر خارج کرد

به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، رهبری جنبش آزادی کردستان (حزب منحل شده PKK) با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهای گریلایی وابسته به این حرکت در منطقه زاپ را از مواضعی که خطر درگیری در آن وجود داشته، بیرون کشیده و به مناطق دیگری منتقل کردهاند. در این بیانیه تأکید شده است که این اقدام در چارچوب «روند صلح و جامعه دموکراتیک» انجام شده و هدف آن کاهش تنش و کمک به حل سیاسی مسئله کُرد در ترکیه است.
در بیانیهای که با امضای «رهبری جنبش» در خبرگزاری فرات منتشر شده، یادآوری میشود که در نشست خبری مورخ ۲۶ اکتبر، که ۲۵ تن از گریلای بازگشته از داخل مرزهای ترکیه به «مناطق دفاعی مدیا» در آن حضور داشتند، رهبری جنبش اعلام کرده بود در نقاط مرزیای که احتمال درگیری وجود دارد، «اصلاحات و تنظیمات پیشگیرانه برای جلوگیری از درگیری» انجام خواهد شد.
بهگفته رهبری جنبش، از آن تاریخ تاکنون، نهادها و ارگانهای مسئول در درون حرکت، بر اساس این تصمیم دست به کار شدهاند و در نتیجه این روند، در منطقه زاپ به «نتیجهای مهم» دست یافتهاند. در ادامه بیانیه آمده است: «از شامگاه ۱۶ نوامبر، نیروهای ما که حضورشان در منطقه زاپ خطر درگیری ایجاد میکرد، به مناطق مناسب و دیگری منتقل شدهاند و در وضعیت کنونی، خطر درگیری در آن منطقه بهطور کامل از میان برداشته شده است.»
بیانیه سپس این جابهجایی را در امتداد عقبنشینی پیشین نیروهای گریلایی از داخل مرزهای ترکیه توصیف میکند و میافزاید: «پس از خارجکردن نیروهای گریلاییمان که در داخل مرزهای ترکیه خطر درگیری ایجاد میکردند، این جابهجایی و تنظیم جدید در زاپ نیز یک مشارکت عملی مهم برای پیشرفت و موفقیت روندی است که رهبر عبدالله اوجالان با عنوان روند صلح و جامعه دموکراتیک پایهگذاری کرده است. این اقدام، بار دیگر عزم ما را نسبت به این روند نشان میدهد.»
رهبری جنبش در پایان بیانیه تأکید میکند: «با اطمینان بر این باوریم که این گام تازه، به حل مسئله کُرد و به صلح و دموکراتیکشدن ترکیه خدمت خواهد کرد. این اطلاعات را با احترام در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار میدهیم و همه علاقهمندان را سلام میگوییم.»
بیانیه با تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ و امضای «رهبری جنبش» منتشر شده است.
