ادغام کامل نیروهای حزب دموکرات کردستان عراق در وزارت پیشمرگ

به گزارش کردپرس،نشریه نیوریجن به نقل از یک منبع در وزارت پیشمرگه گزارش داد که یگان ۸۰ وابسته به حزب دموکرات کردستان رسماً در ساختار وزارت پیشمرگه ادغام شده و فرماندهی آن تحت «فرماندهی دَوار» قرار گرفته است.

به نوشته این رسانه، ادغام یگان ۸۰ بخشی از تلاش گسترده‌ بین‌المللی برای یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه است؛ روندی که با حمایت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در سال‌های اخیر دنبال شده است. طبق این گزارش، یگان‌های ۸۰ حزب دموکرات و یگان ۷۰ اتحادیه میهنی کردستان ستون اصلی نیروهای پیشمرگه را تشکیل می‌دهند و مجموعاً بیش از ۱۵۰ هزار نیرو دارند.

منبع وزارت پیشمرگه همچنین گفته است که یگان ۷۰ وابسته به اتحادیه میهنی نیز تا پایان سال جاری روند ادغام خود را تکمیل خواهد کرد.

در سال ۲۰۲۲، دولت اقلیم کردستان و آمریکا توافقی برای ساماندهی و یکارچه سازی نیروهای پیشمرگه امضا کردند که هدف آن پایان روند ادغام تا اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. دولت نهم اقلیم کردستان نیز یکی از اهداف اصلی خود را یکپارچه‌سازی کامل نیروهای پیشمرگه اعلام کرده بود.