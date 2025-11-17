درگذشت «دکتر محمد فاضلی» استاد برجسته کردستانی در مشهد

به گزارش کرد پرس، وی از چهره های علمی و فرهنگی نامدار کردستان و از فرزندان پرافتخار این دیار بود که بیش از پنج دهه از عمر پربار خود را صرف آموزش، پژوهش و تربیت نسل های متعدد استادان و دبیران در سراسر کشور کرد.

دکتر فاضلی، شخصیتی علمی، وارسته و اخلاق مدار بود که آثار و تألیفات ارزشمندش جایگاهی مرجع برای پژوهشگران حوزه های ادبیات، زبان شناسی و علوم قرآنی دارد.

وی در طول سال های خدمت علمی خود، نقش برجسته ای در اعتلای دانش ادبیات عرب و فارسی ایفا کرد و همواره به عنوان الگویی از فروتنی، مهربانی و دانش دوستی شناخته می شد.

پدر ایشان، ماموستا احمد فاضلی نیز از مدرسـان نامدار مدرسه دینی و علمی سقز بود که شاگردان بسیاری در حوزه های دینی و علمی تربیت کرده است.

از جمله آثار برجسته دکتر فاضلی می توان به سیبویه؛ پیشوای نحویان، التعریف بالمتنبی، برخی شیوه های بیان در قرآن کریم، شواهد شعری جواهرالأدب (سه جلد)، تصحیح محاکمه انسان و حیوان؛ اثر وقار شیرازی، الأدب الجاهلی و از چشمه سار فضیلت (مجموعه ای شامل هشتاد مقاله در حوزه های ادبیات، لغت و تفسیر) اشاره کرد.

یاد و نام این استاد فرزانه که عمر خویش را در خدمت به علم و فرهنگ سپری کرد، همواره در حافظه علمی کردستان و ایران ماندگار خواهد بود.