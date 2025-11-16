روند کند مذاکرات ادغام میان کردها و دمشق

بهگزارش کردپرس به نقل از سیریا ریپورت، روند مذاکرات میان کردهای شمالوشرق سوریه و دولت دمشق همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. این رسانه در گزارشی تازه که بر پایه گفتوگوهای سردبیر آن با چندین مقام محلی در مناطق تحت کنترل کردها تهیه شده، تازهترین جزئیات مربوط به نقاط اختلاف و زمینههای توافق احتمالی را منتشر کرده است.
پیشرفت محدود در حوزه نظامی
بر اساس این گزارش، گفتوگوها در بخش نظامی تنها در یک مورد پیشرفت داشته و دو طرف درباره ایجاد یک یگان مشترک ضدتروریسم به تفاهم رسیدهاند. با این حال، مذاکرات بر سر انتصابات نیروهای SDF در وزارتخانههای دفاع و کشور و همچنین ساختار سه یگانی که قرار است این نیروها در آنها ادغام و منحل شوند متوقف شده است.
ابهام در سازوکار اداره غیرنظامی
سیریا ریپورت نوشت هنوز توافقی درباره سطح تمرکززدایی و حدود حاکمیت محلی در مناطق تحت کنترل کردها به دست نیامده است. از سوی دیگر، سازوکار تقسیم درآمدهای نفت و گاز نیز همچنان نامشخص است. طبق گزارش، تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، پیشنهادی را مطرح کرده که بر اساس آن شرکتهای نفتی آمریکایی وارد شمالشرق سوریه شوند و درآمدها میان کردها، دمشق و شرکتهای آمریکایی تقسیم شود.
اختلاف دیدگاه جدی درباره اقتصاد
در بخش اقتصادی نیز شکاف قابلتوجهی میان دو طرف وجود دارد. مدل اقتصادی دولت دمشق بر حذف یارانهها، آزادسازی بازار و جذب سرمایهگذاری خصوصی تکیه دارد، در حالی که اقتصاد مناطق تحت کنترل کردها بر یارانههای گسترده و نقش پررنگ حمایتهای دولتی استوار است. سیریا ریپورت میگوید روشن نیست این دو رویکرد چگونه میتوانند در یک ساختار واحد با یکدیگر تلفیق شوند.
این رسانه در پایان یادآور میشود که با وجود ادامه مذاکرات، اختلافات بنیادین در حوزههای نظامی، اداری و اقتصادی میتواند روند ادغام میان دمشق و کردهای شمالشرق سوریه را با تأخیر و پیچیدگیهای بیشتر مواجه کند
نظر شما