درخشش نمایندگان کردستان در آیین ملی کتاب؛ دریافت دو عنوان برتر از رئیس جمهور

به گزارش کرد پرس، آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آزاده نظر بلند، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در تالار وحدت تهران برگزار شد و در جریان آن، دو عنوان مهم ملی به نمایندگان استان کردستان اختصاص یافت.

در این مراسم، «هیرش کریمیان» از شهرستان «مریوان» به دلیل فعالیت های مؤثر در ترویج فرهنگ مطالعه، جایزه همخوان (نشان ترویج خواندن) در بخش فردی را از رئیس جمهور دریافت کرد.

همچنین کتابخانه شهید «ملامحمد ذبیحی» روستای «بیساران» سروآباد به عنوان کتابخانه ای فعال در ارائه خدمات بیرون کتابخانه ای، موفق به کسب نشان خدمات برون کتابخانه ای شد و در سطح ملی مورد تقدیر قرار گرفت.