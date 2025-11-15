چرا هاکان فیدان در دیدار ترامپ–الشرع حضور داشت ؟

به گزارش کردپرس، دیدار ۱۰ نوامبر میان دونالد ترامپ و احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، نقطه عطفی در روابط واشنگتن و دمشق بود؛ رخدادی که با حضور غیرمنتظره هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، ابعاد تازه‌ای یافت.

الشرع که تا یک سال پیش در فهرست «تروریست‌های تحت تعقیب» آمریکا قرار داشت، اکنون به عنوان یک بازیگر دولتی جدید در حال بازسازی سوریه پس از پنجاه سال حاکمیت خاندان اسد است و تلاش می‌کند پایه‌های نظم جدید را با حمایت واشنگتن و بازیگران منطقه‌ای بنا کند.

محور اصلی گفت‌وگو: آینده کردها و ادغام SDF در ارتش سوریه

مهم‌ترین موضوع مورد بحث در واشنگتن، ادغام نیروهای کردِ یگان‌های مدافع خلق (YPG) و ساختار SDF در ارتش جدید سوریه بود؛ هدفی که دولت آمریکا آن را برای ثبات سوریه ضروری می‌داند اما بدون رضایت آنکارا امکان‌پذیر نیست.

ترکیه YPG را شاخه سوری پ‌ک‌ک می‌داند و آن را تهدید مستقیم امنیتی تلقی می‌کند، اما دولت ترامپ می‌کوشد با قانونی‌سازی و جذب ساختاری SDF در ارتش سوریه، هم مسیر بازسازی دولت دمشق را تسهیل کند و هم از تشدید تنش میان متحدان خود جلوگیری کند.

چرا ترامپ فیدان را دعوت کرد؟

دعوت مستقیم وزیر خارجه ترکیه از سوی ترامپ، نشان‌دهنده این است که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود آنکارا با طرح ادغام نیروهای کرد در ساختار سوریه همراه است.

فیدان در واشنگتن علاوه بر حضور در بخش‌هایی از نشست سه‌جانبه با ترامپ و الشرع، با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه و تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، دیدار کرد.

طبق اظهارات باراک، نشست سه‌جانبه آمریکا–ترکیه–سوریه «مرحله بعدی چارچوب مشترک» را ترسیم کرده است؛ چارچوبی که شامل:

ادغام SDF در ساختار دفاعی و اقتصادی سوریه،

بازتعریف روابط ترکیه، سوریه و اسرائیل می شود.

پذیرش ضمنی توافق ۱۰ مارس توسط ترکیه؟

به گفته صالح مسلم، از رهبران حزب PYD، حضور فیدان در واشنگتن را می‌توان پذیرش تلویحی آنکارا نسبت به توافق ۱۰ مارس میان دمشق و SDF دانست؛ هرچند مقام‌های ترک علناً فقط بر انحلال پ‌ک‌ک و YPG تأکید می‌کنند.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که YPG احتمالاً در قالب یک تا دو لشکر و دو تیپ وارد ارتش سوریه می‌شود و شماری از فرماندهان آن نیز پست‌های ارشد خواهند گرفت؛ اقدامی که برخلاف خواست اولیه آنکاراست و عملاً به مشروعیت‌بخشی نظامی کردها منجر می‌شود.

بُعد پنهان: روند خلع سلاح پ‌ک‌ک

در حالی‌که گفت‌وگوها بر ادغام YPG متمرکز است، ترکیه به‌طور جداگانه روی طرحی برای بازگشت حدود ۸ هزار عضو پ‌ک‌ک از شمال عراق به کشور کار می‌کند. برخی از این نیروها ممکن است به مناطق کردنشین سوریه منتقل شوند و عملاً توان YPG را تقویت کنند.

حساسیت افکار عمومی ترکیه نسبت به روند خلع سلاح پ‌ک‌ک بالا است و هرگونه لغزش می‌تواند فضای سیاسی داخلی را ملتهب کند.

حضور هاکان فیدان در دیدار ترامپ–الشرع نشان داد که ترکیه در معماری امنیتی و سیاسی سوریه پساآسدی نقش کلیدی دارد و بدون همراهی آنکارا، ادغام نیروهای کرد و تثبیت دولت جدید دمشق امکان‌پذیر نیست.

در مقابل، ترکیه نیز می‌کوشد روند خلع سلاح پ‌ک‌ک و آینده نفوذ کردها در سوریه را تحت کنترل خود نگه دارد. واشنگتن نیز تلاش می‌کند با نزدیک‌کردن دمشق، آنکارا، از بازگشت بی‌ثباتی به سوریه جلوگیری کند و مسیر بازسازی کشور را باز نگه دارد

منبع: المجله