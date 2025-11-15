آزمایش موفق سامانه فرود دقیق در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ این عملیات برای اطمینان از دقت و سلامت تجهیزات ناوبری هوایی اجرا می‌شود تا هواپیماها در شرایط مختلف آب‌وهوایی بتوانند با ایمنی کامل فرود بیایند.

این بررسی تخصصی با همکاری تیم‌های الکترونیک هواپیمایی و کنترل ترافیک هوایی و توسط هواپیمای مخصوص فلایت چک انجام شد. با انجام این مرحله، روند بررسی سامانه‌های کمک‌ناوبری فرودگاه‌های غرب کشور نیز ادامه یافت.

فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه تا سال گذشته با کمتر از ۴۰ پرواز هفتگی فعالیت داشت و اما اکنون تعداد پروازها به حدود ۱۰۰ پرواز رسیده است.

اکنون فرودگاه کرمانشاه علاوه بر میزبانی ۱۲ شرکت هواپیمایی فعال، امکان سفر به ۶ مقصد داخلی را برای مسافران فراهم کرده و قطب فرودگاهی غرب کشور است.