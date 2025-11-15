معاونان جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان منصوب شدند

به گزارش کرد پرس، براساس این احکام، «محمد رشیدی» به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت، «آرمان وطن دوست» به عنوان سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری، «فرزانه فرج الهی» در سمت سرپرست معاونت صنایع دستی و «علی بهنیا» نیز در جایگاه سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان منصوب شدند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی کردستان در مراسم ابلاغ این احکام، بر ضرورت هم افزایی میان معاونت ها و تمرکز بر برنامه های تحول گرا در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی استان تاکید کرد.

پویا طالب نیا گفت: این انتصابات با هدف تقویت ساختار مدیریتی، ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در روند اجرای برنامه های توسعه ای این مجموعه انجام گرفته است.