سرخط خبرهای۲۴ آبان خبرگزاری کردپرس

اوجالان: دموکراتیکشدن دولت تجزیه آن نیست/ با زنان رابطه ای دوستانه دارم
عبدالله اوجالان در گفتوگوی سال 1997 با فاتح آلتایلی به تحلیل مسائل سیاسی ترکیه و فرآیند صلح پرداخته است. او بر این باور است که دموکراتیک کردن دولت ترکیه از طریق پذیرش هویتها و فرهنگهای مختلف، نه تنها تجزیه یا تضعیف دولت نیست بلکه ضرورتی برای بازتنظیم ساختار سیاسی کشور است. او همچنین بر لزوم گفتوگوی سیاسی گسترده و پذیرش تفاوتها تأکید میکند و معتقد است که ترکیه باید در سیاستهای خود انعطافپذیرتر باشد. اوجالان همچنین به روابط خود با کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق اشاره کرده و نسبت به تحولاتی در ارتش و سیاست ترکیه ابراز امیدواری کرده است.
ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه نباید به انحلال و خلع سلاح منجر شود
صالح مسلم، مقام ارشد حزب اتحاد دموکراتیک، درباره طرح ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در ارتش سوریه هشدار داد و گفت این طرح ممکن است منجر به انحلال SDF و تضعیف امنیت شمالشرق سوریه شود. او تأکید کرد که ادغام باید به معنای مشارکت واقعی باشد، نه از بین بردن نیروهای محلی. مسلم همچنین از حمایت آمریکا از رئیسجمهور جدید سوریه، احمد الشرع، انتقاد کرد و هشدار داد که در صورت عدم توافق واقعی، ممکن است به درگیری و سرکوب منجر شود. شرط اصلی کردها همچنان تمرکززدایی است، نه جدایی.
