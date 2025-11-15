محکومیت ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در مریوان

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پرونده قاچاق ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر بنزین به ارزش ۲ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: متهم هیچ گونه مدارک کافی برای حمل این میزان سوخت ارائه نکرده بود و با توجه به اینکه ارزش خودرو از ارزش سوخت مکشوفه بیشتر بود، شعبه رسیدگی کننده حکم محکومیت معادل ارزش کالا را صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: بر این اساس، متهم به پرداخت ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان در تشریح روند کشف پرونده، بیان کرد: ماموران هنگ مرزی هنگام نظارت بر تردد ناوگان عمومی روی پل مرزی و در مسیر خروج از کشور، به این خودرو مشکوک شدند و پس از بازرسی، سوخت قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کردند.