۲۳ هزار خیر از ۱۲ هزار کودک نیازمند در کردستان حمایت می کنند

به گزارش کرد پرس، منصور بیننده در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه حمایت های خیران نقش مهمی در پوشش هزینه های ضروری این کودکان دارد، گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار کودک یتیم و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد کردستان هستند و کمک های این نهاد پاسخگوی تمام مشکلات آن ها نیست؛ به همین دلیل نیازمند همراهی مستمر مردم نیکوکار استان هستیم.

وی با اشاره به مشارکت گسترده خیران در طرح اکرام ایتام و محسنین، افزود: اکنون ۲۳ هزار حامی نیکوکار از این کودکان پشتیبانی می کنند و ماهیانه یا در مناسبت های مختلف، کمک های خود را مستقیماً به حساب آنان واریز می کنند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد کردستان اظهار کرد: در مجموع طی هفت ماه نخست امسال ۵۵ میلیارد تومان از سوی این حامیان به حساب کودکان یتیم و نیازمند استان واریز شده است که بخش قابل توجهی از نیازهای معیشتی و تحصیلی آنان را تأمین می کند.

بیننده از مردم برای مشارکت در طرح اکرام دعوت کرد و بیان کرد: نیکوکاران می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سطح استان، تماس با شماره ۳۳۲۸۷۹۹۴، ورود به نشانی ekram.emdad.ir یا ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ برای حمایت از این کودکان ثبت نام کنند.