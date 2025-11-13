تأکید آمریکا بر ادغام ساختار سیاسی - نظامی کردستان سوریه در دولت الشرع

به گزارش کردپرس ، تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، در بیانیه‌ای رسمی دیدار «احمد الشرع» رئیس‌جمهور سوریه با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را نقطه عطفی در روابط دو کشور و گامی تاریخی در مسیر بازگشت سوریه به تعامل سازنده با جهان دانست.

باراک که در این دیدار در کاخ سفید حضور داشت، گفت این رویداد، نخستین سفر رسمی رئیس‌جمهور سوریه به واشنگتن از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ است و نشان‌دهنده گذار دمشق از انزوا به مشارکت فعال در همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.

او افزود در نشست مشترک میان دو رئیس‌جمهور، که با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هگزث، وزیر دفاع، و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، برگزار شد، رئیس‌جمهور الشرع تعهد خود را برای پیوستن سوریه به ائتلاف جهانی ضد داعش اعلام کرده است.

نماینده ویژه آمریکا در ادامه بخش مهمی از تحولات جدید را تشریح کرد و گفت در نشست سه‌جانبه میان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، حکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، نقشه راهی برای ادغام کامل ساختار سیاسی و نظامی مناطق شمال و شمال‌شرق سوریه، شامل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در دولت جدید الشرع تدوین شده است.

باراک این اقدام را «بزرگ‌ترین گام در مسیر وحدت ملی و بازسازی ساختار حکومتی سوریه» توصیف کرد و افزود که واشنگتن، آنکارا و دمشق توافق کرده‌اند تا روندی تدریجی برای یکپارچگی دفاعی، اقتصادی و مدنی سوریه آغاز شود.

او همچنین از نقش مثبت ترکیه، قطر و عربستان سعودی در پشتیبانی از این روند یاد کرد و گفت دیپلماسی فعال ترکیه و حمایت مالی و سیاسی دو کشور عربی، پایه‌های اصلی این تلاش منطقه‌ای برای احیای سوریه واحد و باثبات هستند.

تام باراک در پایان با تأکید بر سیاست دونالد ترامپ با شعار «اول امنیت، سپس شکوفایی»، از کنگره آمریکا خواست قانون تحریم سوریه موسوم به قیصر را لغو کند تا زمینه بازسازی اقتصادی و ادغام مجدد مناطق شمالی در نظام رسمی کشور فراهم شود. او تصریح کرد: «برای دادن یک فرصت واقعی به مردم سوریه باید تحریم‌ها برداشته شود تا دولت جدید بتواند اقتصاد خود را بازسازی کند و همه اقوام و گروه‌ها از جمله کردها، اعراب و آشوری‌ها در آینده کشور سهیم باشند.»