ریاست اقلیم کردستان درگذشت ۲۰ نظامی ترکیه را تسلیت گفت

به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیهای نسبت به سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان ابراز تسلیت و همدردی کرد.
در پیامی که روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر شد، ریاست اقلیم کردستان نوشت:
«مراتب تسلیت و همدردی خود را به ریاستجمهوری ترکیه در پی سانحه دلخراش سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان ابراز میکنیم. در این لحظات سخت، دعا و همدلی ما با خانوادهها و دوستان قربانیان این حادثه است.»
پیشتر وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی این کشور در شرق گرجستان سقوط کرده و تمامی ۲۰ سرنشین آن جان باختهاند.
