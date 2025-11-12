۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۷

ریاست اقلیم کردستان درگذشت ۲۰ نظامی ترکیه را تسلیت گفت

سرویس عراق و اقلیم کردستان- ریاست اقلیم کردستان در پی سانحه مرگبار سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان، با ارسال پیامی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به دولت و مردم ترکیه ابراز کرد.

به گزارش کردپرس، ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای نسبت به سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در گرجستان ابراز تسلیت و همدردی کرد.

در پیامی که روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر شد، ریاست اقلیم کردستان نوشت:
«مراتب تسلیت و همدردی خود را به ریاست‌جمهوری ترکیه در پی سانحه دلخراش سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان ابراز می‌کنیم. در این لحظات سخت، دعا و همدلی ما با خانواده‌ها و دوستان قربانیان این حادثه است.»

پیش‌تر وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی این کشور در شرق گرجستان سقوط کرده و تمامی ۲۰ سرنشین آن جان باخته‌اند.

