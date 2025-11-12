خودسوزی نیروی آتش نشانی سنندج

به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام منابع محلی این نیروی آتش نشانی سنندج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد به مدت چندین ماه و فشار اقتصادی ناشی از آن دست به این اقدام زده است.

بر این اساس حال این فرد وخیم است.