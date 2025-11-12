خودسوزی نیروی آتش نشانی سنندج

به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام منابع محلی این نیروی آتش نشانی سنندج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد به مدت چندین ماه و فشار اقتصادی ناشی از آن دست به این اقدام زده است.
بر این اساس حال این فرد وخیم است.
سرویس کردستان- یکی از نیروهای سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج صبح امروز مقابل ساختمان این سازمان اقدام به خودسوزی کرد.
به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام منابع محلی این نیروی آتش نشانی سنندج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد به مدت چندین ماه و فشار اقتصادی ناشی از آن دست به این اقدام زده است.
بر این اساس حال این فرد وخیم است.
نظر شما