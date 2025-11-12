تاکید احمد الشرع بر نقش نظارتی آمریکا در روند ادغام نیروهای کرد

به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن‌پست و پس از دیدار خود با دونالد ترامپ، بر ضرورت بازسازی روابط با ایالات متحده تأکید کرد و گفت که حضور نظامی آمریکا در سوریه می‌تواند نقش نظارتی برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار رسمی دولت ایفا کند.

در بخش‌هایی از گفت‌وگو که به وضعیت کردهای سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اختصاص داشت، الشرع تصریح کرد که دولت او توانایی اداره کامل کشور را دارد و وجود هر نیروی نظامی خارج از کنترل دولت، خطر بازگشت داعش را افزایش می‌دهد.

او گفت: «ما به مدت ده سال با داعش جنگیدیم، بدون هیچ گونه هماهنگی با هیچ نیروی غربی یا کشور دیگری. سوریه امروز قادر است مسئولیت کامل دفاع از سرزمین خود را بر عهده گیرد. ادامه وضعیت غیرمنسجم کنونی یا وجود هر نیروی نظامی که تحت کنترل دولت نباشد، بهترین بستر برای خیزش دوباره داعش است.»

وی افزود: «به باور من بهترین راه‌حل این است که نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه نقش نظارتی در فرآیند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نیروهای امنیتی دولت مرکزی داشته باشند. وظیفه حفاظت از تمامیت ارضی سوریه باید به دولت سپرده شود.»

الشرع در این مصاحبه ضمن اشاره به ضرورت پایان دادن به هرگونه ساختار نظامی موازی، تلویحاً تأکید کرد که دولت جدید سوریه مخالف تداوم موجودیت نظامی مستقل نیروهای کرد است، اما آمادگی دارد آن‌ها را در قالب رسمی ارتش و نیروهای امنیتی جذب کند.