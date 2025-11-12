۷۰ درصد طیور بومی کردستان در برابر بیماری نیوکاسل ایمن شدند

به گزارش کرد پرس، صابر صلواتی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در مرحله دوازدهم طرح ملی واکسیناسیون نیوکاسل، ۴۶۵ هزار و ۲۶۲ قطعه طیور بومی در سطح استان واکسینه شدند که معادل ۷۰ درصد جمعیت طیور روستایی کردستان است.

وی اظهار کرد: این مرحله از طرح از تاریخ ۲۹ شهریورماه آغاز شد و با مشارکت اکیپ های دولتی و بخش خصوصی در یک هزار و ۲۳۶ روستای استان به پایان رسید.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کردستان هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از بروز و گسترش بیماری نیوکاسل در میان طیور بومی و سنتی استان عنوان کرد و افزود: در این مرحله، مناطق پرتراکم و کانون های بحرانی سال های گذشته در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند.

صلواتی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح، ادامه داد: در این فاز، ۲۳ مرکز مایه کوبی بخش خصوصی در قالب خرید خدمت، واکسیناسیون ۲۸۶ هزار و ۴۰۴ قطعه طیور بومی را در ۸۲۲ واحد اپیدمیولوژیک روستایی انجام دادند.

وی یادآور شد: تمام خدمات ارائه شده در این طرح رایگان بوده و برای اطمینان از کیفیت اجرا، ۳۶ مورد بازدید نظارتی توسط کارشناسان ستادی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کردستان بیان کرد: ثبت دقیق عملیات در سامانه GIS و استفاده از واکسن مقاوم به حرارت از ویژگی های شاخص این مرحله از واکسیناسیون بوده و این طرح در راستای برنامه های ملی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل بیماری های طیور اجرا شده است.