۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۸

۷۰ درصد طیور بومی کردستان در برابر بیماری نیوکاسل ایمن شدند

سرویس کردستان - رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کردستان از ایمن سازی ۷۰ درصد طیور بومی استان در برابر بیماری نیوکاسل خبر داد.

به گزارش کرد پرس، صابر صلواتی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در مرحله دوازدهم طرح ملی واکسیناسیون نیوکاسل، ۴۶۵ هزار و ۲۶۲ قطعه طیور بومی در سطح استان واکسینه شدند که معادل ۷۰ درصد جمعیت طیور روستایی کردستان است.

وی اظهار کرد: این مرحله از طرح از تاریخ ۲۹ شهریورماه آغاز شد و با مشارکت اکیپ های دولتی و بخش خصوصی در یک هزار و ۲۳۶ روستای استان به پایان رسید.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کردستان هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از بروز و گسترش بیماری نیوکاسل در میان طیور بومی و سنتی استان عنوان کرد و افزود: در این مرحله، مناطق پرتراکم و کانون های بحرانی سال های گذشته در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتند.

صلواتی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح، ادامه داد: در این فاز، ۲۳ مرکز مایه کوبی بخش خصوصی در قالب خرید خدمت، واکسیناسیون ۲۸۶ هزار و ۴۰۴ قطعه طیور بومی را در ۸۲۲ واحد اپیدمیولوژیک روستایی انجام دادند.

وی یادآور شد: تمام خدمات ارائه شده در این طرح رایگان بوده و برای اطمینان از کیفیت اجرا، ۳۶ مورد بازدید نظارتی توسط کارشناسان ستادی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان کردستان بیان کرد: ثبت دقیق عملیات در سامانه GIS و استفاده از واکسن مقاوم به حرارت از ویژگی های شاخص این مرحله از واکسیناسیون بوده و این طرح در راستای برنامه های ملی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل بیماری های طیور اجرا شده است.

