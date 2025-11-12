حجم مبادلات تجاری گمرکات کردستان از مرز ۴ میلیارد دلار گذشت

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه حدود ۳ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان کردستان مبادله شده است.

وی افزود: در این مدت حدود ۹۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۶۱ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شده که از این میزان، ۶۸۷ هزار تن به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اظهار و ترخیص شده است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به روند رو به رشد تجارت استان، اظهار کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری، صادرات از نظر وزنی ۶ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۸ درصد افزایش داشته است.

امیدی با بیان اینکه عراق همچنان مهم ترین شریک تجاری کردستان است، ادامه داد: عراق با سهم ۹۸.۸۲ درصدی بزرگ ترین مقصد صادراتی کالاهای استان بوده و پس از آن کشورهای روسیه، افغانستان، ترکیه، سودان، سوریه، قزاقستان، قرقیزستان، عمان و آلمان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: محصولات باغی و کشاورزی، فرآورده های لبنی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و تراکتورهای کشاورزی از مهم ترین اقلام صادراتی استان کردستان طی این مدت بوده است.