۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵

حجم مبادلات تجاری گمرکات کردستان از مرز ۴ میلیارد دلار گذشت

حجم مبادلات تجاری گمرکات کردستان از مرز ۴ میلیارد دلار گذشت

سرویس کردستان - ناظر گمرکات کردستان گفت: حجم مبادلات تجاری از مرزهای استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه با رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز میلیارد دلار گذشت.

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه حدود ۳ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان کردستان مبادله شده است.

وی افزود: در این مدت حدود ۹۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۶۱ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شده که از این میزان، ۶۸۷ هزار تن به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اظهار و ترخیص شده است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به روند رو به رشد تجارت استان، اظهار کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری، صادرات از نظر وزنی ۶ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۸ درصد افزایش داشته است.

امیدی با بیان اینکه عراق همچنان مهم ترین شریک تجاری کردستان است، ادامه داد: عراق با سهم ۹۸.۸۲ درصدی بزرگ ترین مقصد صادراتی کالاهای استان بوده و پس از آن کشورهای روسیه، افغانستان، ترکیه، سودان، سوریه، قزاقستان، قرقیزستان، عمان و آلمان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: محصولات باغی و کشاورزی، فرآورده های لبنی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و تراکتورهای کشاورزی از مهم ترین اقلام صادراتی استان کردستان طی این مدت بوده است.

کد مطلب 2790638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha