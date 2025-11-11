به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به واشنگتن، با مقامات بلندپایه آمریکا از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه، و تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و نماینده ویژه در امور سوریه دیدار و گفتوگو کرد.
فیدان در کنفرانس خبری خود در واشنگتن اعلام کرد که برنامه های سفرش به دعوت رسمی ایالات متحده انجام شده و همزمان با حضور احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در واشنگتن صورت گرفته است. وی تصریح کرد که در بخشی از دیدار احمد الشرع و دونالد ترامپ نیز شرکت کرده و پیام سلام و آرزوی موفقیت رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه را به ترامپ رسانده است.
به گفته فیدان، در این نشستها درباره دیدگاه کلی ترکیه نسبت به بحران سوریه، فرصتهای همکاری با آمریکا و موضوعات مربوط به بازسازی، ثبات و امنیت منطقه گفتوگو شده است. او همچنین اشاره کرد که پس از دیدار با ترامپ، نشست مفصلی در کاخ سفید با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه سوریه اسعد حسن شیبانی، ویتکاف و باراک برگزار شده و در ادامه، معاون رئیسجمهور آمریکا، جی.دی. ونس نیز به این جلسه پیوسته است.
فیدان اظهار داشت که در این گفتوگوها محورهایی چون وضعیت مناطق شمالی و جنوبی سوریه، نحوه مدیریت بحرانها و آینده قانون سزار بررسی شده است. وی افزود: «بهویژه در مناطق شمالی و شمالشرقی سوریه، اگر مشکلات موجود به دقت مدیریت نشوند، خطر بروز بحران در تمامیت ارضی و منطقهای کشور وجود دارد. سوریه ممکن است با روندی تدریجی به سمت تجزیه پیش برود. درک این واقعیت از سوی آمریکاییها بسیار مهم است و به نظر میرسد که این موضوع را پذیرفتهاند.»
وزیر خارجه ترکیه توضیح داد که در دیدار با استیو ویتکاف و تام باراک، درباره وضعیت آتشبس در غزه، جنگ روسیه و اوکراین و نیز مذاکرات هستهای ایران گفتوگو کرده است. وی گفت که مواضع ترکیه درباره ضرورت توقف نسلکشی در غزه و آغاز ارسال کمکهای انسانی بهطور کامل به طرف آمریکایی منتقل شده است.
او افزود که ترکیه پایان جنگ در اوکراین را برای امنیت جهانی حیاتی میداند و آماده همکاری نزدیک با واشنگتن برای توقف درگیریهاست. درباره مذاکرات هستهای ایران نیز فیدان گفت که دو طرف ارزیابیهای مفصلی از مواضع فعلی و مسیرهای ممکن برای ازسرگیری گفتوگوها انجام دادهاند.
فیدان همچنین به موضوع قانون سزار (تحریمهای آمریکا علیه سوریه) اشاره کرد و گفت: «احیای اقتصاد سوریه بدون لغو کامل قانون سزار ممکن نیست. باید این قانون بهصورت دائمی لغو شود تا دیگر نیازی به استثناهای محدود ریاستجمهوری نباشد. این تصمیم باید با همکاری دولت و کنگره آمریکا اتخاذ شود. سخنان احمد الشرع در این زمینه نیز بسیار مهم بود و ترکیه از این روند حمایت میکند.»
وی تأکید کرد که احمد الشرع در واشنگتن با چند عضو کنگره دیدار کرده و هدف این دیدارها اقناع نمایندگان برای رأی به لغو کامل قانون سزار بوده است.
فیدان در بخش دیگری از سخنان خود، به خطر افزایش ناآرامیها در استان سویدا در جنوب سوریه و مناطق تحت کنترل نیروهای کُرد (YPG/SDF) در شمال اشاره کرد و گفت این وضعیت میتواند به شکافهای داخلی خطرناکی منجر شود. او افزود: «یافتن توازن طلایی میان امنیت اقلیتهای قومی و مذهبی و حفظ تمامیت ارضی سوریه دشوار اما ضروری است. هیچ گروهی نباید تهدیدی برای دیگری باشد، و این نکته محور گفتوگوهای ما با آمریکاییها بود.»
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین از برگزاری یک نشست سهجانبه میان خود، مارکو روبیو و اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه سوریه، خبر داد و گفت که این دیدار ادامه نشست مشابهی است که در ماه مه در آنتالیا برگزار شده بود.
فیدان حضور فعال تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا، را عاملی برای تسریع ارتباطات و حل مسائل میان سه کشور دانست و افزود که وی در حال مدیریت همزمان پروندههای مربوط به جنوب سوریه، روابط دمشق با اسرائیل و تحولات شمال و شمالشرقی این کشور است.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای رسمی اعلام کرد که در دیدار مارکو روبیو و هاکان فیدان، دو طرف درباره راهکارهای تقویت آتشبس در غزه و برقراری ثبات در منطقه گفتوگو کردهاند. در این بیانیه همچنین آمده است که وزیر خارجه آمریکا بر لزوم توقف خرید انرژی از روسیه توسط متحدان ناتو و ادامه فشارها بر مسکو تأکید کرده است.
