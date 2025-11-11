انسداد ۲۸۷ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی/ارومیه و مهاباد در صدر

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری ضمن اعلام این خبر افزود: از ۲۸۷ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده، بیشترین تعداد به ترتیب ۹۴ مورد مربوط به مرکز استان، ۵۳ مورد نوشین شهر و ۳۶ مورد مربوط به شهرستان مهاباد بوده است.

او در خصوص توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز در این بازه زمانی نیز اظهار کرد: طی هفت ماهه امسال ۴۶ دستگاه حفاری غیرمجاز در استان توقیف شده ‌که بیشترین تعداد مربوط به مرکز استان با ۲۰ مورد بوده و برای مالکان این ادوات پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در ادامه با بیان اینکه حفظ منابع آب وظیفه همگانی است و این شرکت با جدیت در مسیر صیانت از این سرمایه ملی گام برمی‌دارد، گفت: حفر چاه بدون مجوز و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع آبی تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

او اظهار کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی یک مسئولیت همگانی است و انسداد چاه‌های غیرمجاز و توقیف دستگاه‌های حفاری غیرقانونی، تنها بخشی از تلاش‌های ما برای صیانت از این سرمایه ملی است. این اقدامات باعث می‌شود چاه‌های مجاز خشک نشوند، فرونشست زمین کاهش یابد و تعادل اکوسیستم محلی حفظ شود. همکاری مردم، مسئولان و نهادهای قضایی در رعایت قوانین آبی برای پایداری کشاورزی و تأمین آب شرب جامعه حیاتی است.

