به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر خود به ایالات متحده آمریکا با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، دیدار و گفتوگو کرد. بنا بر اعلام منابع وزارت خارجه ترکیه، این دیدار در واشنگتن و در حاشیه برنامههای رسمی فیدان انجام گرفت. در این ملاقات، دو طرف درباره روابط دوجانبه، مسائل امنیتی منطقه، روند بازسازی سوریه و آخرین تحولات مربوط به روند صلح گفتوگو کردند.
منابع دیپلماتیک ترکیه تأکید کردهاند که در این نشست، هاکان فیدان بر اهمیت همکاریهای منطقهای برای برقراری ثبات در سوریه و پایان دادن به بحران انسانی در این کشور تأکید کرده است. احمد الشرع نیز ضمن اشاره به ضرورت گفتوگو میان کشورهای همسایه برای حل بحرانهای منطقه، از نقش ترکیه در حمایت از روندهای سیاسی و بازسازی استقبال کرده است.
این دیدار در ادامه روند عادیسازی روابط آنکارا و دمشق رخ می دهد؛ روابطی که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به پایینترین سطح خود رسیده بود. این دو کشور در ماههای اخیر مذاکرات رسمی و امنیتی متعددی را آغاز کردهاند.
