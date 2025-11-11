احمد الشرع در واشنگتن؛ آیا کردها در معادله جدید سوریه جایی دارند؟

به گزارش کردپرس، انستیتو واشنگتن برای سیاست خاورمیانه در آستانه سفر تاریخی احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، به کاخ سفید، نشستی مجازی با حضور شماری از دیپلمات‌ها و کارشناسان برجسته برگزار کرد تا مهم‌ترین ابعاد روابط دمشق با واشنگتن و تل‌آویو، نقش ترکیه و روسیه، و چشم‌انداز وحدت ملی در سوریه بررسی شود.

در این نشست که در ۷ نوامبر با حضور جیمز جفری، مایکل هرتزوگ، مایکل جیکوبسن و آنا بورشفسکایا برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن ارزیابی چالش‌های سیاسی و امنیتی سوریه، بر اهمیت نقش ایالات متحده در مدیریت گفت‌وگوهای دمشق با کردها و حفظ ثبات منطقه تأکید کردند.

جیمز جفری: وحدت ملی و گفت‌وگو با کردها، کلید ثبات سوریه است

جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه، تأکید کرد که با پیشرفت در روند آتش‌بس غزه، اکنون سوریه مهم‌ترین پرونده سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن به‌شمار می‌رود.

او گفت: «وحدت ملی، ثبات و توسعه اقتصادی باید در اولویت سیاست آمریکا قرار گیرد. نبود وحدت، خشونت و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.»

به گفته جفری، روابط دمشق با کردهای شمال‌شرق کشور اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده در مسیر وحدت ملی است. وی خاطرنشان کرد که آمریکا روابط نزدیکی با هر دو طرف دارد و باید نقش میانجی فعال‌تری در مذاکرات ایفا کند. او هشدار داد در صورت ادامه بن‌بست کنونی و دخالت‌های ترکیه، روند گفت‌وگوها ممکن است فروبپاشد.

جفری پیشنهاد کرد واشنگتن از کردها بخواهد با اقداماتی نمادین، وابستگی خود به ساختار جدید سوریه، از جمله نظارت دولت بر گذرگاه‌های مرزی، رسمی‌سازی تجارت نفت با دمشق و تعهد رسمی برای عدم صادرات نفت بدون مجوز دولت مرکزی را نشان دهند.

در مقابل، دمشق نیز باید برای اطمینان‌بخشی به اقلیت‌ها، به‌ویژه کردها، گام‌هایی عملی بردارد و نوعی خودگردانی محلی در زمینه زبان، اداره و امنیت را به رسمیت بشناسد. او افزود: «قانون اساسی عراق می‌تواند الگویی مفید برای این موضوع باشد.»

مایکل هرتزوگ

مایکل هرتزوگ، سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا، با اشاره به تحولات اخیر گفت که اسرائیل در تحولات سوریه هم فرصت می‌بیند و هم تهدید.

هرتزوگ نسبت به پیشینه شبه‌نظامی الشرع و میزان کنترل او بر کشور ابراز تردید کرد و گفت اسرائیل نگران است عناصر تندرو در جنوب سوریه مستقر شوند و امنیت مرزهای شمالی اسرائیل را تهدید کنند.

به گفته او، اسرائیل به‌دنبال توافقی امنیتی با دمشق است که بر اساس آن، جنوب سوریه عملاً غیرنظامی شود و آزادی عمل اسرائیل در مقابله با تهدیدها حفظ گردد. او افزود که واشنگتن در این روند نقش میانجی و تضمین‌کننده دارد.

مایکل جیکوبسن: احتمال خروج سوریه از فهرست حامیان تروریسم

مایکل جیکوبسن، کارشناس ارشد انستیتو واشنگتن در حوزه ضدتروریسم، گفت یکی از محورهای گفت‌وگوی الشرع با دونالد ترامپ احتمالاً مربوط به حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم است؛ فهرستی که دمشق از سال ۱۹۷۹ در آن قرار دارد.

او افزود: «دولت ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته، اما با توجه به همکاری‌های اخیر دمشق در مبارزه با داعش ، احتمال برداشتن این عنوان زیاد است.»

با این حال جیکوبسن توصیه کرد دولت آمریکا در این زمینه شتاب‌زده عمل نکند و از دمشق تعهدات کتبی برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و مدیریت بازداشتگاه‌های شمال‌شرق سوریه دریافت کند.

آنا بورشفسکایا: روسیه هنوز بازیگر اصلی در سوریه است

آنا بورشفسکایا، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن در حوزه سیاست روسیه در خاورمیانه، تأکید کرد که علی‌رغم تحولات سیاسی اخیر، دمشق هنوز به‌شدت به حمایت روسیه وابسته است.

او گفت: «روسیه در سوریه بازی بلندمدتی را دنبال می‌کند و پایگاه‌های نظامی خود را حفظ کرده است. دمشق هنوز برای چاپ پول و تأمین تجهیزات نظامی به مسکو وابسته است و هیچ جایگزین واقعی برای این کمک‌ها ندارد.»

به گفته بورشفسکایا، ولادیمیر پوتین نگران نزدیکی دمشق به غرب نیست و معتقد است توجه واشنگتن به سوریه موقتی خواهد بود. او هشدار داد اگر ایالات متحده درگیر بماند و اولویت سوریه را حفظ کند، نفوذ روسیه به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

به گزارش انستیتو واشنگتن، سفر احمد الشرع به واشنگتن می‌تواند نقطه عطفی در روابط سوریه و آمریکا باشد و سرنوشت مذاکرات امنیتی با اسرائیل، روند آشتی با کردها و آینده سیاست‌های منطقه‌ای دمشق را تعیین کند.