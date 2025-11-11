کردها به دنبال جدایی از سوریه نیستند

به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، که پس از سقوط حکومت بشار اسد قدرت را در دست گرفته، به گفته‌ی رهبران کرد، همچنان دارای ذهنیتی محدود و غیر دموکراتیک است. آلدار خلیل، عضو ارشد کمیته اجرایی جنبش جامعه دموکراتیک، در گفت‌وگو با نشریه آنهرد گفت: «مردم سوریه انقلاب را برای دستیابی به نظامی دموکراتیک آغاز کردند، اما پس از فروپاشی رژیم، دولتی روی کار آمد که درست در نقطه‌ی مقابل آن قرار دارد؛ دولتی که می‌خواهد ما را هزار و چهارصد سال به عقب برگرداند.»

خلیل افزود: «ما سوری هستیم. نه قصد جدایی از کشور را داریم و نه چنین برنامه‌ای در دستور کار است. ناچاریم با هر کسی که در دمشق است مذاکره کنیم، چون تنها از مسیر گفت‌وگو می‌توان آینده‌ای مشترک ساخت.» او همچنین هشدار داد که در صورت شکست روند تمرکززدایی و اداره محلی، سوریه بار دیگر به ورطه جنگ داخلی بازخواهد گشت.

فوزا یوسف، رئیس مشترک شورای اجرایی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز با تأکید بر ضرورت تداوم مذاکرات با دولت دمشق گفت: «از ابتدا باور داشتیم تنها راه، صلح و گفت‌وگوست. ما جنگ‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ اکنون باید کشوری بسازیم که فرزندانمان بتوانند در آن زندگی کنند.»

او با اشاره به گفت‌وگوهای اخیرش با مقامات سوری اظهار داشت که دو طرف درباره ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش ملی به توافق رسیده‌اند. به گفته او: «ما پذیرفته‌ایم که به ارتش سوریه بپیوندیم، اما نه به‌صورت فردی، بلکه در قالب سه تیپ نظامی که در مناطق خود مستقر خواهند ماند.»

این مقام کرد در عین حال نسبت به نیت واقعی دولت الشرع ابراز تردید کرد و گفت: «سیاست‌های کنونی دمشق هنوز ضددموکراتیک است و دیگران را به رسمیت نمی‌شناسد، اما ما به تلاش برای گفت‌وگو ادامه می‌دهیم.»

به گفته هر دو مقام، دخالت‌های ترکیه و فشارهای سیاسی این کشور مانع اصلی پیشرفت مذاکرات میان کردها و دولت مرکزی به‌شمار می‌رود.

به گزارش منابع محلی، مذاکرات دو طرف قرار است در هفته‌های آینده در دمشق ادامه یابد.