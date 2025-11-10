کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار کردپرس، سی امین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به میزبانی کشور برزیل از ۱۰ نوامبر آغاز و تا ۲۱ همین ماه ادامه دارد. این کنفرانس که در راستای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم است همه ساله با حضور اعضا به مدت ۱۲ روز برگزار می شود.
کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم معاهدهای بینالمللی درباره محیط زیست جهت مبارزه با تداخل خطرناک انسان در سیستم آب و هواست که توسط بخش محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد اداره میشود. هدف این معاهده پایدارسازی مقدار گازهای گلخانه ای در جو زمین برای جلوگیری از مشکلات آتی آبوهوایی در جهان است. این معاهده سال ۱۹۹۲ توسط ۱۵۴ کشور در کنفرانس اوج زمین در ریودوژانیرو امضا شد.
کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) سالانه در کنفرانس طرفین (COP) گرد هم میآیند تا پیشرفت در مبارزه با تغییرات اقلیمی را ارزیابی کنند. COP بستری را برای دولتها، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی فراهم میکند تا با یکدیگر همکاری و استراتژیهایی را برای سیاستها و اقدامات جهانی در مورد اقلیم تعیین کنند. این کنفرانسها فرصتی را برای بحث در مورد اقدامات مربوط به مدیریت اقلیم، کاهش انتشار کربن و ترویج گذار به منابع انرژی پایدارتر فراهم میکنند.
کنفرانسهای تغییرات اقلیمی سازمان ملل به عنوان مجامع کلیدی برای شکلدهی به سیاستهای جهانی عمل میکنند، جایی که نمایندگان کشورهای مختلف به طور مشترک به کاهش انتشار گازهای گلخانهای جهانی میپردازند و از کشورها در افزایش تابآوری خود در برابر اثرات اقلیمی حمایت میکنند.
همزمان با برگزاری روز نخست کنفرانس «سیمون استیل» دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بیانیه مرتبط به کنوانسیون را منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است:
در آستانه کنفرانس تغییرات اقلیمی (COP۳۰) -- که از ۱۰ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ در بلم، برزیل برگزار میشود، سه نکته لازم است که cop باید به آن دست یابد:
اول باید یک سیگنال واضح ارسال کند: ملتها کاملاً موافق همکاری اقلیمی هستند - این به معنای توافق بر سر نتایج قوی در مورد همه مسائل کلیدی است.
دوم باید اجرا را در تمام بخشهای همه اقتصادها تسریع کند.
و سوم باید اقدامات اقلیمی را به زندگی واقعی مردم متصل کند - تا به گسترش مزایای آن کمک کند: رشد قویتر، مشاغل بیشتر، آلودگی کمتر و سلامت بهتر، انرژی مقرون به صرفهتر و امنتر.
در هر یک از این کنفرانسها - و بسیاری از کنفرانسهای قبلی - کشورها بر اختلافات خود غلبه کرده و به تعهدات خود عمل کردهاند.
پس، بیایید به کار خود ادامه دهیم. /
* منبع: ترجمه شده از سایت https://unfccc.int/news
نظر شما