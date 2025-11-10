رای پرونده فساد مالی شورای دور پنجم مهاباد بعد از ٥ سال صادر شد

او اضافه کرد: رای متهمان این پرونده در مرجع بدوی صادر شده و قطعی نیست.

بنایی اظهار کرد: در صورتی که رای این متهمان قطعی و مجوز رسانه ‌ای کردن آن صادر شد، از طریق رسانه ها برای عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش کردپرس، ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد و هفت نفر از کارکنان شهرداری در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹ با دستور مقام قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات مهاباد به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی دستگیر شده بودند که منجر به انحلال شورای دور پنجم شهر مهاباد شد.

برخی رسانه ها و پایگاه های خبری در مهاباد امروز از قول یک منبع آگاه خبری در خصوص دستگیری مشاور حقوقی شهردار مهاباد به اتهام فساد مالی نیز منتشر کردند.

پیگیری پرونده فساد در مدیریت شهری مهاباد بعد از ٥ سال منجر به صدور رای بدوی شد. در حالی که رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی دی ماه سال ١٣٩٩ اعلام کرده بود که «در آینده نزدیک حکم نهایی پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد صادر خواهد شد».

گفتنی است؛ ٢ تن از شهرداران محکوم شده مهاباد هم که مقرر بود «به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا هر کدام ترتیب به مجازات‌ ۱۳۶ ماه حبس تعزیری و دیگر محکوم علیه به ۹۰ ماه حبس تعزیری همچنین جزای نقدی، شلاق تعزیری، رد مال مورد اختلاس به دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شوند»، از ٢ سال پیش تا کنون متواری اند و از دسترس قانون خارج شده اند!