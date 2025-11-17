متهمان پرونده فساد مالی شورا و شهرداری سابق مهاباد ٢٤ نفراند

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: تعداد ۲۴ نفر از متهمان این پرونده از پرسنل مدیریت شهری و اعضای شورای شهر دوره پنجم شهرستان مهاباد هستند که به اتهاماتی از قبیل اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست و طی مراحل رسیدگی در دادگاه محکوم شده اند.

او ادامه داد: مبارزه با فساد در همه وجوه آن با قدرت در دستگاه قضایی استان ادامه دارد و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد فرد یا افرادی به حقوق بیت المال تعرض یا تجاوزی کند.

به گزارش کردپرس، ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد و هفت نفر از کارکنان شهرداری در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹ با دستور مقام قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات مهاباد به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی دستگیر شده بودند که منجر به انحلال شورای دور پنجم شهر مهاباد شد.

پیشتر برخی رسانه ها و پایگاه های خبری در مهاباد ١٩ آبان ماه از دستگیری مشاور حقوقی شهردار مهاباد به اتهام فساد مالی خبر داده بودند که هنوز از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.

پیگیری پرونده فساد در مدیریت شهری مهاباد بعد از ٥ سال منجر به صدور رای بدوی شد؛ در حالی که رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی دی ماه سال ١٣٩٩ اعلام کرده بود که «در آینده نزدیک حکم نهایی پرونده فساد مالی شورا و شهرداری مهاباد صادر خواهد شد».