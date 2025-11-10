به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه که برای ددیار با دونالدترامپ در کاخ سفید، به واشنگتن سفر کرده است، در نشستی با شماری از رهبران و فعالان جامعه سوری در واشنگتن از تلاشهای دولت خود برای دستیابی به ثبات، آغاز بازسازی و بازتعریف روابط با بازیگران داخلی و خارجی سخن گفت.
الشرع اعلام کرد که «کار بر روی توافق امنیتی جدید با اسرائیل در جریان است» و از تلآویو خواسته شده تا «به خطوط پیش از ۸ دسامبر بازگردد». او افزود که دولتش به دنبال برقراری ثبات در جنوب کشور است تا بتواند «تمرکز کامل خود را بر روند بازسازی قرار دهد.»
وی با اشاره به نقش واشنگتن در گفتوگوهای جاری با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) گفت: «ایالات متحده در حال ایفای نقش میانجی میان دولت و نیروهای SDF است، اما تمایلی به ادامه حمایت بیپایان از آنها ندارد. ادغام این نیروها در ساختار دولت، نتیجه طبیعی بحران سوریه است و انتظار میرود آینده روابط با آنها طی دو ماه آینده روشنتر شود.»
رئیسجمهور سوریه همچنین از پیچیدگی فزاینده اوضاع در استان سویدا ابراز نگرانی کرد و ادعا کرد برخی گروههای مسلح در این منطقه با قاچاقچیان مواد مخدر و بقایای حکومت پیشین متحد شدهاند. وی در ادامه افزود که آمریکا نیز از وضعیت موجود در سویدا ابراز نارضایتی کرده است.
الشرع همچنین از ورود روند لغو تحریمهای بینالمللی علیه سوریه به «مراحل نهایی» خبر داد و گفت دولتش در تلاش است تا سرمایهگذاریهای آمریکایی را برای بازسازی کشور جذب کند.
نظر شما